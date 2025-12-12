反年改修法三讀 退休金所得替代率回溯至2023年標準計算

立法院國民黨團強推反年改修法，今日立法院會三讀通過國民黨版本再修正動議條文，退休金所得替代率全面回溯至2023年標準計算，2024年1月1日起不再逐年下降所得替代率。(記者陳逸寬攝)

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院國民黨團強推反年改修法，今日立法院會三讀通過國民黨版本再修正動議條文，退休金所得替代率全面回溯至2023年標準計算，2024年1月1日起不再逐年下降所得替代率。消費者物價指數累計成長率達正百分之五時，應依該成長率調整之；或至少每4年應予檢討，適當調整。藍白雖然有共識停砍年金，但在適用的時間上各有堅持，投票時藍白各投各的，最後藍營均以52票贊成、50票反對，照國民黨團再修正動議通過。

銓敘部日前的報告示警，此修法將造成退撫基金「收支再度失衡」、「政府撥補加重」、「基金提前用罄」，政府撥補將高達6970億元，全部轉嫁由全民稅收負擔。

軍公教年金改革在2018年7月1日上路，改革時程至2029年。國民黨團及立委提出「公務人員退休資遣撫卹法修正草案」、「公立學校教職員退撫條例修正草案」等多項停止公教年改的相關修法，重點包括：退休所得替代率不再調降、退休所得隨在職人員調薪而調整，或按消費者物價指數(CPI)累計成長率調整。

民進黨立委吳思瑤表示，這屆立法院是最對不起年輕世代的一屆國會，上午有年輕世代的國會助理自主串連，就算承受再大的壓力，他們也要挺身而出捍衛自己的工作權、勞動權，抗議反對國民黨立委陳玉珍助理費除罪化的惡修；議場內則是強行表決反年改法案，讓世代不正義、不公不義回來了。

吳思瑤說，這屆國會也是最不討論、只會表決的國會，2017年台灣社會用一整年的時間討論年金改革，才讓年改上路，但2025年委員會各只花一天時間，就強行送出版本，討論的時候還被強制要求一個立委只有3分鐘時間，如何能充分論述藍白提案的荒謬無理呢？這是民主的縮水與破產。

三讀條文明定，於修正公布前或後退休生效者，⼀律以2023年的退休所得替代率上限認定；2024年1月1⽇以後，逐年下降所得替代率的部分，不適用之。於中央主計機關發布的消費者物價指數累計成長率達正百分之五時，應依該成長率調整之；或至少每4年應予檢討，適當調整，但成長率為零或負數時，不予調整。

