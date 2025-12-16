反年改修法政院不提覆議 卓榮泰談上次遭否決狀況：真的很難接受

卓榮泰今透露，行政院將不針對反年改修法提覆議。（鏡報李智為攝）

針對國民黨、民眾黨通過修正版《財劃法》，行政院長卓榮泰昨（15）日宣布不副署，遭到在野強烈批評，目前兩院經僵局仍持續未解。至於藍白日前又通過反年改相關修法，卓揆今（16）日接受媒體專訪時，透露行政院將不提覆議，他還提到上次提覆議遭否決的情況，連報告都不行，「我真的很難接受！」

卓榮泰昨天對外宣布不副署立法院修正版《財劃法》，此法律總統也不會宣布生效。卓揆今天接受《自由時報》獨家專訪，指政院提出的《財劃法》覆議案5日石，直接造到立法院的否決。

卓榮泰回憶起上一次《財劃法》提出覆議時，是因為公式錯誤，且中央及地方事權未分配，加上縣市也存在分配不均等問題，但最終還是遭到立法院否決。而這次的覆議就是要提醒立法院，他也希望立院能讓行政院說明清楚，但立法院還是否決，連報告都不行，「我真的很難接受！」

至於日前藍白聯手下，三讀修正通過的《公務人員退休資遣撫卹法》《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》部分條文，提前停止退休所得替代率調降年度，且回溯到2024年，確定停砍公教年金。卓榮泰則透露，行政院將不提覆議，因過去覆議狀況，無法報告向人民說明清楚。

