即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

國民黨立法院黨團推動「反年改修法」，最終相關法案皆以同意60票、不同意48票，在藍白掌有國會多數的優勢下通過，意即未來退休金的所得替代率將「不再調降」，回歸2023年的標準計算，而且自2024年1月1日起「不再逐年下降」所得替代率。針對反年改修法等議題，新北市長侯友宜今（12）日上午受訪時回應，（修法）要照顧公教人員，當然也要兼顧財政制度的永續，尤其特別要考慮世代共榮，不需要對立。





廣告 廣告

今早10時30分，侯友宜在新北市社會局長李美珍等人的陪同下，出席114年度金卓越社區選拔績優社區表揚暨成果展，並於會前短暫接受媒體聯訪。

記者提問，針對公教年金這個部分準備停砍一事，請教市長看法，民進黨團擔心會破產？對此，侯友宜表示，「我們要照顧公務人員，當然也是要兼顧財政制度的永續，尤其特別要考慮世代要共榮，不需要對立」。

他強調，這是在所有面向中，要考慮到財政制度永續以及世代、彼此之間要「共榮共生」。





原文出處：快新聞／反年改修法立院三讀 侯友宜盼：兼顧財政永續、考慮世代共榮

更多民視新聞報導

驚！反年改若通過「恐釀7000億破口」 吳思瑤：違法違憲一定反制

賴清德今邀51綠委便當會！吳思瑤全說了：提早因應反制「這些議案」

反年改最快今天三讀通過 綠：反對到底！提醒「未來一窘境」

