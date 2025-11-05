反年改修法開戰！立院排審停砍年金 藍白拚12月三讀通過
立法院司法法制委員會今（5）日審查停砍公教人員退休金修法，朝野立場分歧，引發激烈辯論。國民黨與民眾黨均主張停砍所得替代率，民進黨則批評是「大走回頭路」，雙方在大體討論階段僵持約兩小時。
藍白兩黨已有共識，推動停砍公教人員所得替代率，國民黨團主張自113年度起停砍，最高可維持在七成以上；民眾黨團則提案今年度開始停砍，並要求當消費者物價指數（CPI）累積成長達5%時，應重新檢討退休金制度，以反映通膨壓力。
藍白黨團已有共識，力推停砍年金。圖／台視新聞
擔憂退撫基金提前破產，銓敘部與人事總處明確反對停砍修法，但藍白立委持不同看法，國民黨立委翁曉玲表示，不允許錯誤的年金改革繼續下去。
司法法制委員會將於週三、週四連續兩天進行逐條審查，藍營將此案列為本會期優先法案，力拚12月三讀通過，但在此之前，朝野恐仍將歷經多次激烈交鋒。
台北／蔡昀彤、楊岳達 責任編輯／周瑾逸
