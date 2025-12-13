反年改再走回頭路？ 賴清德呼籲朝野「再三思」

反年改三讀通過，總統賴清德強調不該走回頭路。（圖 /李怡安攝）

昨天立法院通過反年改，對此總統賴清德發文炮轟公教年金是走回頭路，今天他（13日）出席活動受訪再度強調，年金涉及世代正義，不該走回頭路，要朝野都能再三思考。

賴清德表示，年金的議題牽涉到世代正義，也牽涉到國家財政永續。過去蔡英文總統任內，花了一年多的功夫，組織委員會、開公聽會，那麼也在立法院朝野非常深入的討論才有這一個共識，有這個結果。蔡英文總統是完成了一項，不僅僅是馬英九前總統想要完成、沒有辦法完成，也是社會長期以來要求的一項重大政策。在這個時候不應該再走回頭路。

賴清德說他希望，這個反年改的法案還沒有送出立法院，朝野都能夠再三思考，為國家思考、為人民社會的公平正義思考，能夠再好好討論。



