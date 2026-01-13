反年改出包…公務員退休金沒變多！翁曉玲「沒寫施行日期」回應了

立委翁曉玲質詢。李政龍攝



藍白立委日前挾人數優勢，強行三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退撫條例》部分條文修正案，確定停止逐年調降公教人員退休金所得替代率，並回溯至2023年標準計算，自2024年1月1日起不再下修。不過，近期卻傳出修法「出包」，國民黨立委翁曉玲因忘記寫上修法施行日期，導致退休金實際並沒變多。

針對相關質疑，國民黨立委翁曉玲13日親上火線回應，強調若仔細閱讀《退撫法》第37條與第38條，法律的施行、生效及回溯時間已在條文中「非常清楚」，直言外界說法根本是造謠，綠委吳思瑤的說法「亂七八糟」，或者像銓敘部惡意曲解法律解釋。

台灣青年世代共好協會理事長張育萌昨（1/12）表示，「翁曉玲反年改法案又寫錯，完全搞出《財劃法》翻版……拜託領不到退休金的公務員去找翁曉玲算帳」，他指出停砍退休金的反年改法案雖於去年12月12日完成三讀，並於12月26日由總統公布，但法案全文並未載明「施行日期」。依《中央法規標準法》規定，若法律未明定施行日，應自公布日起算至第三日生效，也就是12月28日才正式上路。

張育萌分析，由於法條未明文規定溯及既往適用，也未清楚載明「不論退休生效時間一體適用」，導致所謂回復至2023年所得替代率，實際上無法適用於已退休或今年退休的公務人員，因此今年退休金「一毛錢都沒有變多」。

「沒錯，翁曉玲亂修法寫得太開心，把所得替代率硬拉回2023年，但整部法完全沒寫上路日期，也就是根本沒有『施行日』，沒寫施行日就只好算是12月28日起算了。」張育萌提到，銓敘部在修法前就曾對翁曉玲提醒相關風險，但翁曉玲一意孤行堅持三讀，不聽就是不聽，「現在翁曉玲喜滋滋跟公務員宣布爭取到的退休金，啪！沒了」，這次修法完全就是《財劃法》翻版，「國民黨每次都要用慘痛的教訓提醒自己，立委真的沒這麼好當。領不到錢的退休公務員，請記得翁曉玲的大名，這個人就是罪魁禍首，拜託國民黨趕快開個法學基礎課，讓黨團立委們通通重修。」

對於外界批評，翁曉玲則回應，若仔細閱讀退撫法》的第37條、38條條文，99%的人都會認為法律施行日期、生效日以及回溯時間，都已經清楚明訂在裡面。她質疑民進黨政府不僅未為軍人加給及軍公教警消退休金提高編列預算，應發還的退休金差額也不發，甚至對已通過的停砍措施仍持續扣減，質疑政府「踐踏、剝奪」軍公教權益。她強調，法條內容已寫得相當清楚，若有不同解讀，「就去問吳思瑤」。

