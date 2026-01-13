反年改出包！忘寫施行日期害公務員退休金沒變多 翁曉玲：惡意曲解

記者詹宜庭／台北報導

藍白強闖《公務人員退休資遣撫卹法》、《公立學校教職員退撫條例》部分條文修正案，確定停砍公教人員年金，退休金所得替代率全面回溯至2023年標準計算，2024年1月1日起不再逐年下降所得替代率。不過，傳出修法又出包，因藍委翁曉玲忘記寫上施行日期，使退休金沒有變多。對此，翁曉玲今（13日）回應，根本不像綠委吳思瑤那樣在那邊造謠，或者像銓敘部惡意曲解法律解釋。

台灣青年世代共好協會理事長張育萌昨表示，「翁曉玲反年改法案又寫錯，完全搞出《財劃法》翻版……拜託領不到退休金的公務員去找翁曉玲算帳」。他指出，停砍退休金的反年改法案三讀通過，12月26日總統公布法案，只要法律沒有寫『施行日期』，依照《中央法規標準法》，就是在『公布之日起算至第3日起發生效力』，也就是說，停砍退休金的《退撫法》真正上路日期，是12月28日，「沒錯，翁曉玲亂修法寫得太開心，把所得替代率硬拉回2023年，但整部法完全沒寫上路日期，也就是根本沒有『施行日』，沒寫施行日就只好算是12月28日起算了。」

張育萌提到，銓敘部在修法前，就苦口婆心告訴翁曉玲，這樣修法真的會出問題。結果翁曉玲永遠覺得，民進黨政府就是要找麻煩，一意孤行堅持三讀，不聽就是不聽，「現在翁曉玲喜滋滋跟公務員宣布爭取到的退休金，啪！沒了。這完全就是《財劃法》翻版，國民黨每次都要用慘痛的教訓提醒自己，立委真的沒這麼好當。領不到錢的退休公務員，請記得翁曉玲的大名，這個人就是罪魁禍首，拜託國民黨趕快開個法學基礎課，讓黨團立委們通通重修。」

對此，翁曉玲今早受訪表示，若將《退撫法》的第37條、38條條文內容仔細閱讀，大概有99%的人都會認為，法律的施行日期、生效日以及回溯時間，已經非常清楚地明定在法條裡面，所以根本不像綠委吳思瑤那樣在那邊造謠，或者像銓敘部惡意曲解法律解釋。

翁曉玲說，現在民進黨政府對於軍人加給不編列預算，對於軍公教警消退休金的提高也不編列，應該發還給軍公教退休人員的退休金差額也不發，甚至對公教人員退休金的停砍措施也不繼續執行，反而還要繼續扣減。民進黨政府完全沒有把軍公教放在心上，而是不斷踐踏、剝奪、限制他們的權益。她強調，在法律條文裡面已經寫得非常清楚，至於吳思瑤那種亂七八糟的解釋，就去問她本人。

