反年改大進展！立院三讀「停砍退休公務員年金」 所得替代率維持2023年水平

國民黨立法院黨團推動反年改修法，提案修正「公務人員退休資遣撫卹法」，要求所得替代率不再遞減，今（12）日在立法院三讀通過，條文明定所得替代率不再遞減，並回溯至2023年，而公務員退休俸因應消費者物價指數（CPI）調整，但刪除「負」，唯有CPI增加5%就調漲，或每4年調整，但負數時不調降。

立法院今日三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法部分條文修正草案」，據國民黨團版再修正動議內容，第三十七條指出，從修正公布前或後退休生效者，⼀律以附表三所定的民國112年1月1日至112年12月31日的退休所得替代率上限認定，不適用民國113年1月1⽇以後，逐年下降所得替代率的部分。

第67條明定，公務人員退休金、遺族撫卹金、遺屬年金給付金額，於消費者物價指數累計成長正、負百分之5時，應依該成長率調整，或至少每4年應予檢討，適當調整，成長率為零或負數時不調整，調整後金額低於原給付金額時不調整。

銓敘部示警：公教退撫基金破產時間將大幅提前

根據銓敘部報告，若此項修法通過，公教退撫基金破產時間將大幅提前，公務人員將從原先2049年提前至2041年，教育人員則將從2045年提前至2039年；年改後至2024年，政府對退撫基金挹注款合計達2590億元，近3年撥補亦達512億元，預期分10年撥補預算達3370億元。

銓敘部提到，若反年改法案通過，則繼續維持前述2049、2045年前不破產目標，政府需對公務人員及教育人員退撫基金擴大撥補，合計將翻倍，高達6970億元，國人平均每人需負擔2萬9900元。

