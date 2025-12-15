反年改惹議！呂家愷嗆年輕人可上街 吳思瑤：國民黨要把年輕人激怒到什麼程度

民進黨立法院黨團上午召開「國民黨惡意爆料、打擊國防採購、破壞國防自主」記者會，並回應輿情。楊亞璇攝



立法院藍白聯手通過反年改相關法案，藍營新北市議員呂家愷稱，大家可以組協會一起上街頭，相信任何立委都會聽到這些聲音，為大家提案，遭大批網友砲轟。民進黨政策會執行長、綠委吳思瑤今（12/15）痛斥，國民黨要把年輕人激怒到什麼程度？不要傷害了年輕人，現在又對年輕人嗆聲。

呂家愷昨在政論節目談到反年改修法議題時表示：「年輕的朋友，如果你真的對你的未來在意，大家也可以組個協會，一起上街頭，我相信任何的立法委員，任何的政治人物都會聽見你們的聲音，為你們去提案，為你們發聲」，引起網友圍剿。

對此，民進黨團書記長陳培瑜酸，她知道要選舉了，呂家愷有非常多選舉上的考量跟困難，但與其叫年輕人上街頭，不如他站出來跟年輕人說清楚，他們國民黨為什麼要修這樣的法，而他們地方議員真的支持嗎？他們地方議員真的敢站出來，就在街頭告訴他們選區的年輕人，「我呂家愷支持這個修法、我呂家愷支持照顧特定族群、我呂家愷選擇不要照顧年輕人。」

陳培瑜指出，她要告訴呂家愷還有所有在野黨要選舉的議員們，與其叫年輕人上街頭，不如自己站上街頭，告訴年輕人，為什麼支持這樣的修法。

「你們不要傷害了年輕人，現在又對年輕人嗆聲。」吳思瑤批，國民黨要把年輕人激怒到什麼程度？自己不敢站上街頭向年輕人說明，為什麼國民黨一再的踐踏世代正義？自己不敢，現在來嗆聲，國民黨傷害了年輕人，還這麼大的一個口氣來對年輕人嗆聲，真的國民黨只會更激怒年輕世代。

鍾佳濱指出，對於目前立法院國眾掌握的多數，通過這些違背主流民意、跟國家利益有衝突的法案，由於憲法法庭已經被癱瘓，所以不能循去年《立法院職權行使法》的先例，先申請暫時處分，避免這樣的法律生效後，產生不可挽回的破壞。

鍾佳濱說，民進黨團很清楚在去年立法院通過那種擴權、濫權、違憲的職權行使法之後，立法院並沒有辦法去進行所謂的藐視國會罪，並沒有辦法去行使國會的聽證調查權，也不能夠違憲要求總統來做違反總統義務的國情報告，因為憲法法庭有做了暫時處分。然而憲法法庭已經被癱瘓，沒有暫時處分的情況之下，不得不閣揆用拒絕副署，來為憲政做最後的把關。

鍾佳濱強調，這是踩了煞車，未來僵局能否化解，不是靠民眾上街頭，而是立法院藍白多數可以提出不信任投票，如果不信任投票通過了，「如果他們真的要提，依照他們過去的表現一定可以通過」，這個時候總統就可以評估是否要來解散國會，重新尋求民意的意向。

他認為，到底民意站在誰那一邊，剛好明年年底就有地方大選，如果在這個地方大選的同時，有因為不信任案通過，總統又要求要解散國會，那麼國內的民主政黨自然可以同時利用年底的大選來尋求民意的定奪，這是一個最直接人民意志的表現的方式，也是最符合目前憲政體制的作為。

