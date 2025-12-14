反年改惹議！國民黨民代：年輕朋友在意可上街頭

政治中心／劉宇鈞報導

在立法院國民黨、民眾黨團人數優勢下，反年改修法三讀通過，引發各界議論。國民黨新北市議員呂家愷稱，確實會擔心選票因此有所流失，但這些公教人員已努力多年，年輕朋友如果真的在意，大家可以上街頭，任何政治人物都會聽見聲音。

呂家愷13日在三立談話節目《驚爆新聞線》說，他的確會擔心選票因此受影響、有所流失，其實年輕人在意的是，如果活到5、60歲時，原先的權益在哪裡？當然很多人會說，那是3、40年後的事，他認為這當然是該從長計議，也相信其他層面該好好來討論，到底該如何照顧年輕朋友。

呂家愷直言，「我只能說，至少國民黨一路走來，我們是為這些族群發聲，那我認為說如果年輕朋友，如果你真的為你的未來也在意，大家也可以組個協會，大家一起上街頭，我相信任何的立法委員、任何的政治人物，都會聽見你們的聲音，為你們去提案、去發聲」。

呂家愷強調，相關的民調只是參考，這些50幾萬的公教人員從2018年就努力了很多年，國民黨不是走回頭路，「該砍的你也砍了，你已經連續砍了6年」，是不是可以暫緩，照顧這些大半輩子為國家付出的公務人員，「照顧他們我覺得也合情合理」。

