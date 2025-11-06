反年改扯雞蛋挨酸！吳宗憲怒駁：水準蠻低的

▲國民黨立委吳宗憲反年改，稱公務員要繳房貸，吃5顆蛋變吃3顆、不敢去餐廳，引發熱議。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 立法院司法及法制委員會昨（5）日針對年金改革後續修法展開討論，國民黨立委吳宗憲在會中指出，許多退休公務員在年改後收入明顯縮水，因為要繳房貸而不敢上餐館，甚至連日常飲食都得節省，「以前吃5顆蛋，現在只能吃3顆」，引發綠委們不滿。對此，吳宗憲今日受訪時反駁稱，自己在談的是蝴蝶效應恐連帶影響整個供應鏈，但綠委卻反談政治鬥爭，「我覺得那種討論的水準還蠻低的」。

吳宗憲直言，昨天在討論年金的時候，自己的論述是3個重點，從釋字第782號的信賴保護，以及沒有辦法有好的制度變化性，到一流的人才能擔任公務員來制定好的政策，最後討論到經濟學上面的蝴蝶效應，當民生必需品的使用減少、需求減少，其實它的影響不是只有單那個家庭，而是整個供應鏈，那這個供應鏈就會跟勞工有關。

廣告 廣告

吳宗憲續指，當以為年金改革只影響公務員家庭而已，但是，事實上它會導致整個供應鏈的需求都會減少，譬如說小麥、物流業、中盤及大盤。他表示，自己在談的是經濟學上面的蝴蝶效應的概念，但朝野有些人可能水準也不夠，所以聽到的只有幾顆蛋這種問題，如果覺得「雞蛋」兩個字，會聯想到民進黨臭蛋事件、民進黨貪污事件，那改用「民生必需品」五個字來取代。

吳宗憲強調說：「我在跟你談理論，那你在跟我談對抗、談政治鬥爭，那我認為沒什麼好批評，我覺得那種討論的水準還蠻低的。」另外，針對昨天翁曉玲突然宣布休息，引發綠委們不滿，吳宗憲則解釋，主席喊暫停可能有考量到整個議會的進行狀況，而下午有繼續討論，民進黨的委員也有持續發言，這個從立法院的VOD都看得到，希望大家理性的討論，不要在那邊叫囂、謾罵。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

中信不知情上海兄弟？王義川揭「他名字」嗆爆：想好再回答

造勢狂湧3萬人卻想「做掉」林岱樺？媒體人警告民進黨1下場

普發一萬登記！他點名「這群人」態度神轉彎：不是集體投反對票？