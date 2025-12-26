反年改政院擬副署但不執行 綠尊重支持 藍指不意外

針對立法院日前通過的停砍公教年金修法，行政院傳出將採取「副署但不執行」。民進黨團今天(26日)表示尊重政院的規劃，並表示聲請釋憲、暫不執行是當務之急；國民黨團則表示政院的決定不令人意外，並呼籲賴清德總統對軍公教、警消人員要有柔軟的心。

立法院日前三讀通過的反年改相關修正案咨文已送到總統府與行政院，有媒體報導指出，府院已拍板，由於憲法法庭恢復運作，行政院將採「副署但不執行」的做法，並且聲請釋憲。

對此，兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤表示，尊重政院對年改議案後續的規劃，也期待憲法法庭能作為人民權益最終的守護者。她認為反年改修法交由憲法法庭裁決、暫不執行是目前可行的方案。吳思瑤說：『(原音)將年改案交付釋憲、聲請暫時處分這是眼前的當務之急。至於後續是否執行、如何執行，都是讓行政院、考試院、教育部乃至於與各地方政府商議，所以目前聲請釋憲、暫不執行應當是眼前規劃的方案。』

民進黨立委賴瑞隆也說，既然憲法法庭可以運作，反年改法案就讓憲法法庭處理，他相信憲法法庭會做出違憲裁決，讓行政、立法恢復正常。

國民黨團書記長羅智強受訪時則表示對於政院「副署但不執行」的做法不意外，並批評執政黨就是「賴皮」。

對於賴清德總統抨擊立法院至今未審總預算，藍、白沒有資格談憲政的說法，羅智強反批真正讓總預算卡關的是賴總統的鐵石心腸，只要政院願意編足軍人加薪、警消退休保障相關預算，並停砍公教年金，藍、白願意立刻審查總預算。羅智強說：『(原音)軍公教、警消全部無情踐踏，作為立法委員我們當然要保障這些國家的棟梁、他們該有的尊嚴跟待遇。只要賴清德擁有這3顆柔軟的心，好好愛護、尊敬軍公教、警消，今天總預算馬上就可以審了。』

民眾黨團總召黃國昌也表示，賴總統批評立法院未在年底前完成總預算審議違反憲法，但過去前總統陳水扁及蔡英文執政時期，總預算在隔年1月才三讀的情況比比皆是；況且蔡英文執政時期，民進黨在國會過半，難道當時完全執政的民進黨集體違憲？他批評賴總統不依法公布、不依法執行法律，真正毀壞憲政的是賴總統。