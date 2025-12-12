反年改最快今天三讀通過 綠：反對到底！提醒「未來一窘境」

即時中心／林韋慈報導

立法院國民黨團推動「停砍年金」修法，立法院長韓國瑜11日召集朝野協商。藍白陣營強調，此舉並非反對年金改革，而是認為改革「砍過頭」，因此有必要暫停調降；綠營則呼籲國民黨不要為了討好退休公教族群而破壞制度設計。最終協商無共識，韓國瑜裁示將所有法案送交院會處理。據了解，國民黨最快可能在今（12）日嘗試闖關三讀。





公教年金改革自民國107年7月上路，規定所得替代率在10年間逐年調降1.5％，改革時程將持續至118年。國民黨團及藍委提出的「公務人員退休資遣撫卹法修正草案」與「公立學校教職員退撫條例修正草案」，主軸包括：停止未來的所得替代率調降、退休金隨在職人員調薪而調整，或改按消費者物價指數（CPI）累計成長率調整。

民間團體昨（11）日於立院外召開記者會示警指出，若反年改法案通過，為維持原先「不破產」目標，政府將需要擴大撥補；換算下來，全體國人平均每人將負擔2萬9900元。民團並強調，反年改法案只會讓現役公教陷入更大的財務風險，擴大世代差距，最終恐導致「現役公教沒有退休金可領」的窘境。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱則批評，藍白兩黨急於討好退休公教族群，以鞏固自身支持者。

民團昨（11）日以行動劇表示，年改倒退會害慘現役公教。（圖／擷取自經濟民主連合臉書）





