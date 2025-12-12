反年改朝野立院攻防表決大戰！藍白輾壓60：48三讀通過「公立學校教職員退休資遣撫卹法第三十七條條文修正草案」

藍白強推反年改，欲闖關通過「公務人員退休資遣撫卹法第三十七條條文修正草案」、「公立學校教職員退休資遣撫卹法第三十七條條文修正草案」，國民黨立院黨團今（12日）下令，藍白各自投票「一票都不能少」。下午表決公立學校教職員退休資遣撫卹法修正草案，藍白挾人數優勢，以同意票60票、不同意票48票，輾壓通過。

據藍營修法內容，針對公立學校教職員一草案，「所得替代率計算方式」自113或114年起不適用；此外，第67條退休金根據消費者物價指數調整方面，有指數達正3％應調整、正負2％應調整等，原規定則為5％。

國民黨團今下令，因決定藍白「各自投票」，一票都不能少下，要求立委們務必留守院區，待開會後進場配合黨團表決。

(圖片來源：國會頻道)

