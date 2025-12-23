反年改案「不副署」還是「釋憲」？羅承宗指「兩回事」：問題不在是否違憲、而是涉及重大國家政策「總統會保有武器」…沈伯洋示警：藍白恐以「編預算」反制

國眾兩黨於立院聯手反年改，三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退撫條例」部分條文修正案，確定停砍公教人員年金，並停止退休所得替代率調降回溯至2024年。行政院將「不副署」反制，或是提出「釋憲」引各界關注。對此，台灣永社理事長、高雄科大科法所教授羅承宗今（23日）於電台節目《新聞放鞭炮》指出，反年改的問題不在「是否違憲」，而是涉及重大國家政策。民進黨立委沈伯洋則點出，藍白立委可能會以「編預算」的方式去反制政院的不副署。

廣告 廣告

行政院長卓榮泰本月15日宣布，「不副署」立院三讀通過之《財劃法》；同日下午，司法院行事曆透露，將有新判決出爐，19日憲法法庭宣告，《憲訴法》違憲。節目主持人周玉蔻提出，「怎麼那麼巧？有人質疑是總統賴清德私下運作」。

對此，羅承宗直言，「不可能」。對於大法官做出《憲訴法》違憲判決，羅承宗說明，這是因為大法官心裡也急了，「114年12月了，憲法法庭一條判決都沒有，如果12月也放掉，就等於今年一整年，案件數量是0」。他直言，「大法官月領30萬元，一個工作都沒做、沒有評議，那當然不行」。

沈伯洋則點出，「若是今天我們知道憲法法庭會復活，那幹嘛不副署？我們就副署再去釋憲就好了啊」。沈伯洋表示，就是因為不知道憲法法庭能否正常運作，所以政院只好用不副署的方式，自己跟藍白惡法對撞，「這完全是意料之外的」。他直言，如果藍白兩黨對「不副署」很有意見，就把「不副署」也拿去釋憲。

而有關反年改案子，行政院應該「不副署」還是提出「釋憲」，羅承宗指出，「這是兩回事」。他說明，對於立院三讀通過的法案，過來總統這邊後，有些問題並非是否違憲，而是涉及國家重大政策，「這未必是傳統憲法裡面可以去談違不違憲的，所以總統會保有武器，跟行政院的不副署權」。

羅承宗表示，如果立院對此不滿意，「憲法法庭已經開張，可以去憲法法院提告行政權」。因此，羅承宗提出，針對反年改案，行政院有兩個選擇，一是「不副署」；二是「副署」，但總統在下方寫下很多意見，再送至憲法法庭。

沈伯洋則點出，反年改案行政院若是「不副署」，藍白立委拿去釋憲的可能性並不高，「因為他們現在就是在否認大法官的存在」。沈伯洋也提及，先前修正《警察人員人事條例》時，藍白立委就是以「編列預算」的方式，不將這部分的預算編進去，進行反制。

（圖片來源：新聞放鞭炮、傅崐萁臉書）

更多放言報導

中選會主委提名游盈隆…沈伯洋指「會投同意票」：以藍白角度「應該可接受」，有機會通過…羅承宗評賴總統丟的是「橄欖樹」：若立院不同意「非常不恰當」

張文案是城市壓力測試？沈伯洋指多數隨機殺人案都有強大動機「但此案沒有」…直言台北市「首都韌性低」：黑熊學院提供免費民防課程卻遭北市府打壓