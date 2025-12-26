反年改法案今副署公告聲請釋憲 卓榮泰：不會拋棄「不副署」的職權

〔記者鍾麗華／台北報導〕停砍年改法案12日在藍白主導下三讀通過，行政院長卓榮泰今天在院會表示，立法院提出的反年改案，今天是總統公告的最後期限，憲法法庭已經恢復正常運作，有一個最終憲法裁判員，他將副署並聲請釋憲；卓揆也強調，「不副署是憲法賦予行政院長的權責，他不會拋棄這個職權，但未來不期待都這樣做」。

卓榮泰指出，雖然反年改修法違反憲法第70條規定，也違反憲法體制中權力分立原則，更違反國會中充分討論原則，既然憲法法庭已恢復正常運作，稍晚總統府咨文送抵後，行政院會履行義務與責任，會副署讓它生效，也會即刻送請大法官解釋，就憲法程序完成最終裁判，來維護憲政的尊嚴。

卓榮泰強調，凡摧毀憲政體制、削弱國防安全、破壞國家財政紀律，而且有違法難以回復的情形，「不副署是憲法賦予行政院長的權責，不會拋棄這個職權，但是未來不期待都這樣做。」

卓榮泰指出，因為如果有正常的國會，不會一直侵害國家安全、不會一直破壞國家安全以及財政，憲法法定的功能是存在的。反過來，憲法賦予各項權利，「行政院也會善用，不會拋棄」。

卓榮泰表示，展望2026年，我們要守護憲政秩序、世代正義及財政有序，在經濟穩定向前、協助產業走向國際之時，行政團隊會堅守立場、自信樂觀。「只要自信樂觀，沒有克服不了的難關」，也期待2026年是榮耀自信、國富民強的一年。

