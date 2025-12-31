反年改法案將造成世代不正義 政院今天遞狀聲請釋憲

立法院日前三讀反年改相關法案，行政院表示，法案程序違背憲法正當立法程序、實質內容牴觸憲法第70條，侵害行政院預算編列權，且將造成退撫基金提前破產的世代不正義，今天稍早已經遞狀聲請釋憲，而在憲法法庭作出判決前，行政院會在憲法賦予的行政權範圍內，做出合法合憲的適當處置。

立法院12日三讀通過《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》第37條、第38條及第67條暨《公務人員退休資遣撫卹法》第37條、第38條及第67條等條文，日前經總統府公告生效。

行政院發言人李慧芝透過媒體群組說明，立法院所通過的這兩部法案，程序上存在重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，實質內容牴觸憲法第70條，侵害行政院預算編列權，且將造成退撫基金提前破產的世代不正義。未來的基金虧損恐怕將由全民負擔，7年來的年金改革階段性成果也將前功盡棄。

李慧芝表示，為守護憲法及權力分立的憲政架構，行政院已提出釋憲及暫時處分的聲請，而在憲法法庭作出判決前，行政院會在憲法賦予的行政權範圍內，做出合法合憲的適當處置。