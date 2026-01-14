反年改翻車！翁曉玲忘寫施行日反批造謠 他轟：鬼吼鬼叫巨嬰！當公務員都會通靈？

[Newtalk新聞] 藍白聯手反年改，停砍公教人員年金，2025年底挾多數三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》、《公立學校教職員退撫條例》部分條文修正案，退休金所得替代率全面回溯至2023年標準計算，但國民黨立委翁曉玲修法並沒有加上「施行日期」，導致今年（2026）退休金並沒有變多，翁曉玲卻批民進黨政府「踐踏軍公教」。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌反嗆，只會鬼吼鬼叫的巨嬰。





張育萌13日晚間發文提及，翁曉玲反年改翻車，忘了寫「法條上路日期」，不但不認錯，還鬼扯是造謠，罵來罵去又怪「民進黨政府踐踏軍公教」，翁曉玲說「如果從《退撫法》第37條及38條的條文內容仔細閱讀，大概99%的人都會認為，已經非常清楚將法律施行日期、生效日、回溯時間都已經明訂於法條」。

到底是誰在踐踏軍公教？張育萌說，「我們就來直球對決，把法條講清楚」，照翁曉玲提案、三讀通過的版本，明明白白寫得就是「修法後計算退休金，所得替代率一律拉回 2023 年的標準」，重點是，從什麼時候開始倒回 2023 年？翁曉玲整部法，完全沒寫「溯及既往」，也沒寫「什麼時候開始上路」。





更扯的是，張育萌指出，翁曉玲從頭到尾沒發現，她修法前，這部法就已經在第 95 條寫了「本法修正條文自公布日施行」，不管你怎麼解釋，翁曉玲修法後的所得替代率，就是要法條公布生效後才開始適用；但翁曉玲氣急敗壞，認為她把「現在的所得替代率」倒回「2023 年的水準」，在 2023 年後，已發出去的退休金也會「自動增加」。





他說，翁曉玲砲轟「考試院、銓敘部與行政院卓榮泰是一丘之貉」，認為大家都違反「她的立法意旨」，亂扣退休金，張育萌嘲諷，「翁曉玲的立法意旨」就是她心裡怎麼想，「你不寫在法條裡，到底誰知道你在想什麼？當執行的公務員都會通靈嗎？」





張育萌直言，翁曉玲修的爛法，從頭到尾就是沒寫施行日，也沒寫「溯及既往」，翁曉玲要噴口水對嗆，就拜託她找出來，「你現在三讀的《退撫法》，哪一條寫了會溯及既往？」、「翁曉玲的世界觀真的有夠扭曲」。





「翁曉玲，你好歹也是百年大黨的不分區，怎麼會變成只會鬼吼鬼叫的巨嬰」，張育萌喊話，這種法學入門的ABC，法條寫錯就是錯，「拜託翁曉玲開大門、走大路，跟退休公務員道歉，趕快再重修」。

