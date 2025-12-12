反年改表決！藍：不停砍也破產 綠：踐踏年輕人劫貧濟富

台北市 / 綜合報導

立法院國民黨團推動「反年改」修法，提案修正「公務人員退休資遣撫卹法」，要求所得替代率不再遞減，預計今(12)日會在立法院會三讀，但根據銓敘部估算，此案一過，退撫基金破產時間將大幅提前，到時需擴大撥補，國人平均一人要負擔2萬9900元。

接近中午12點，幾十個便當熱騰騰送到民進黨中央黨部，因為身兼黨主席的總統賴清德，召集黨內51位立委要舉辦便當會，賴總統從台南趕場北上，要和綠委們討論如何接招藍白提案。

總統賴清德說：「這段時間以來藍白主導的立法院，所通過的種種的法案，嚴重影響到國家安全，社會安定，國家財政永續，也傷害了人民公平的權利。」

賴總統提及的影響，也包括馬上要表決三讀，國民黨團推出的反年改修法，和現行年改比一比，藍營主張從民國113年開始，年金所得替代率不再逐年下降，但依據銓敘部計算，公教退撫基金破產時間將大幅提前，公務人員從原本的2049年提前到2041年，教育人員則將從2045年提前到2039年，為了維持2049、2045年前不破產目標，政府必須對公教退撫基金進行擴大撥補，從原本預期分10年的3370億元翻倍達6970億元，我們平均每個人要負擔2萬9900元。

立委(國)賴士葆說：「不停砍它也是破產啊，只不過晚4年破產嘛，對不對，所以這裡面來講的話，這個雇主是政府欸，政府要負最大責任嘛。」

立委(民)吳思瑤說：「擴大它的職業間的失衡，如果被強行表決了，這就是一個不折不扣，踐踏年輕人的議案，百分之百劫貧濟富的議案。」前總統蔡英文任內推動的年金改革，如今藍營想停砍民進黨團堅持反對到底，立院審議勢必掀起論戰。

