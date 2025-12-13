反年改讓退撫基金提前破產？黃揚明警告勞保破產危機更急：不談勞工不負責任

立法院昨（12）日三讀修正通過《公務人員退休資遣撫卹法》部分條文，提前停止退休所得替代率調降年度，自2024年1月1日以後，逐年降低的所得替代率不再適用，即停砍公務人員年金。總統賴清德強調，年金改革不能走回頭路，並批評在野黨修法恐讓退撫基金提前破產、加重全民財政負擔。對此，媒體人黃揚明認為，要談年金改革，就不能不把勞工的年改拿出來講。

黃揚明今（13）日在臉書發文提到，執政黨說，昨日三讀的軍公教退休年改法案，會讓退撫基金提前於2042~2046年破產，全民負債3萬元等等。但別忘了，勞保基金目前估算是將於2031年破產，這是6年後，也就是下一任總統任期就會碰到的重大國家危機，而近期政府唯一的改革方案叫做「政府撥補、負最終責任」。

黃揚明表示，也就是說，勞保基金破產後，所有勞保退休金由全民負擔，以去年度支出規模達5千億來計算（未來幾年只會增加，不會減少），全民在勞保破產後，1年至少要增加負債2.1萬元，2年以上就超過3萬元。

黃揚明強調，任何政黨處理年金改革，不談勞工這一塊，就是不負責任。

