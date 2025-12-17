反年改通過後慘了？沈富雄認「不貼補很快破產」 獻策民進黨一招反制藍營

藍白日前在立法院挾人數優勢，三讀通過「反年改法案」，提前停止調降月退所得替代率，並將退休金所得替代率回溯至112年標準計算，引發外界對退撫基金提前破產的憂慮。對此，前立委沈富雄直言，這是一部「惡法」，但「惡法亦法」，仍應依法執行，並讓制度後果在時間中被檢驗。

沈富雄今（17）日接受《風傳媒》節目《下班瀚你聊》專訪時表示，停砍年改現在民調好像過半同意，但這是個惡法，當初民進黨費了很辛苦，才把公教人員年金過多的砍掉，現在反對的人有很多理由，像是說「怎麼沒有處理勞保」，或是說「破產了拿國庫錢去補就好，不是一天到晚在補勞保年金嗎？」

沈富雄認為，這個法照藍白的決議案，會使國庫虧空的錢非常大，如果不貼補，很快就會破產，所以是個惡法，是讓民進黨費了好大功夫、九牛二虎之力才完成軍公教年改，完全付諸流水。

沈富雄直言，「這個是惡法，但惡法亦法，應該忍耐，然後執行到2028年，這個過程中，國庫如何受到傷害，好好解釋給人民聽，到2028大選時，讓人民曉得這個作惡多端到這個程度的效果是這樣，讓國民黨在大選中全敗，而且敗得很嚴重，這是合理作法，但民進黨等不急這2年，沒有辦法等，就是不幹、擺著，但這樣可以嗎？」

沈富雄指出，等2年不至於釀成什麼大災難，等到2028年後，若重新取得執政與國會多數，再提出修法修正回來，才是制度運作的正路與正道。但他也點出，民進黨對走這條路，沒耐心也沒把握，所以就變成現在這樣一團糟。

