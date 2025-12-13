反年改過關！全教總臉書「感謝修法立委」 網友留言炸鍋

立法院昨（12）日三讀通過反年改修法，要求所得替代率不再遞減，並回溯至2023年。（圖／經民連提供）

立法院昨（12）日三讀通過反年改修法，要求所得替代率不再遞減，並回溯至2023年。消息一出，全國教師工會總聯合會也在臉書發文，感謝支持此次修法的立委，不料底下留言戰翻，呈現兩派意見。

全教總昨天在臉書表示，立法院12日三讀通過停降公教人員退休所得替代率，全教總感謝支持此次修法的立委，讓公教人員退休生活獲基本保障，是穩定教育現場的關鍵。

全教總也再次呼籲盡速啟動下階段修法，並要求政府履行雇主責任，包括返還年資補償金，落實公平正義；依「十年撥補方案」進行撥補，確保基金永續。

貼文曝光後，掀起熱烈討論，不少網友痛批：「幫年輕老師哭哭」、「在職人員悲劇」、「全教總真的很想害老師們」、「全教總不代表所有教師立場，要穩定教育現場請多關注現職教師的保障，此次修法非常不合理」、「全教總真的夏夕夏景，令人失望」。

不過，也有許多網友大力贊同，「謝謝全教總！感謝主持正義的委員們！」、「感謝」、「支持！加油」、「好政策！國家需要老人過好日子！年輕人應該吃一點苦，才懂珍惜知足！」、「公平正義都回來啦，爽啦」、「退休老師的出國旅費有著落了」。

針對反年改修法三讀通過，總統賴清德今（13）日上午出席「114年宏道獎頒獎典禮」，透露年金的議題牽涉到世代正義，也牽涉到國家財政永續，過去蔡英文前總統任內花了1年多的功夫，組織委員會、開公聽會，也在立法院朝野非常深入的討論，才有這個共識的結果。

賴清德指出，蔡英文是完成了一項，不僅僅是馬英九前總統想完成卻沒有辦法完成的事，也是社會長期以來要求的一項重大政策，在這個時候，不應該再走回頭路。

賴清德希望，反年改的法案還沒有送出立法院，朝野都能夠再三思考，為國家思考，為人民社會的公平正義思考，能夠再好好地討論。

