反年改過關 吳思瑤：藍白為政治利益犧牲世代正義 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

立法院今（12）日表決通過反年金改革相關決議，民進黨立委吳思瑤表示，結果雖不令人意外，但仍讓人感到無比痛心。她直言，這是「史上最對不起年輕人的立院」，也是「史上最不討論、讓民主破產的國會」，藍白聯手的表決結果，形同出賣整個年輕世代。

吳思瑤指出，今天一早，立法院內有多名年輕國會助理串聯行動，捍衛自身勞動權益，抗議立委陳玉珍提出的「助理費除罪化」修法提案；然而到了下午，立法院議場內卻在幾乎沒有充分討論的情況下，強行完成反年改表決，形成極為諷刺的對照，藍白為了壯大政治利益，選擇背棄世代正義。

廣告 廣告

吳思瑤回顧2017年年金改革推動過程指出，當年改革上路前，台灣社會歷經整整一年的充分對話，立法院內部的討論也相當完整。即便當時民進黨是國會多數，即使表決結果可預期，仍然堅守程序正義，尊重少數黨充分發聲的權利。

吳思瑤指出，2017年公教年金改革在二、三讀程序中，共花費6天進行討論，立委發言辯論高達272人次，少數黨意見得以完整表達；反觀今年反年改案，藍白僅用約兩個小時便完成程序，僅有14人次發言，討論空間大幅壓縮，「272比14」的落差，正凸顯立法院討論品質的嚴重倒退。

吳思瑤表示，儘管清楚知道表決結果會輸，但身為負責任的國會議員，仍必須向歷史負責、為下一代發聲。他說，即使當天身體抱病、重感冒纏身，她仍在議場中全力發言。

照片來源：吳思瑤辦公室

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

談城市韌性 林右昌以基隆經驗分享「都市針灸」與15分鐘城市

蕭美琴肯定青年看見問題並行動 10次打擊3次安打就很了不起

【文章轉載請註明出處】