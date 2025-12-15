反年改過關「家族領更多」 作家示警年輕人：一毛都都沒有

政治中心／徐詩詠報導

立法院日前在藍白陣營推動下，順利將反年改法案三讀通過，未來將回歸2023年的標準計算，而且自2024年1月1日起「不再逐年下降」所得替代率。對此，作家石牧民指出真有人不知道利害之所在，更示警年輕人未來可能「一毛都拿不到」。







針對年改議題，石牧民指出：「我的家族中，我的直系血親，現在就在領月退。反年改通過後，依2012年優退標準計算的話，每一個月進到我的家族中的錢就變多了。每一個月，每一個月，那一條錢，我們就是會拿到手。而你只要還沒退休，你在繳稅，你在積攢年金，就是在給我錢；而你現在在積攢的年金，在你退休的時候，你才拿得到。」

反年改過關「全家族領更多」！1關鍵讓作家示警年輕人：一毛錢都沒有

2017年退休軍公教人員，曾為年改議題走上街頭。（圖／民視新聞資料照）

他進一步舉例，每個月我的家族拿到手的錢，現在又變多了，將會對整個系統形成極大的壓力。一旦它破產，你一毛錢都拿不到。而我的家族已經一個月、一個月拿到手，錢就在我的手上。破產的話，你一毛錢都沒有。而我破產以後自然也無法再拿，但我已經一個月一個月拿了二、三十年飽飽的一點都不怕。

石牧民指出，藍白強推反年改法案後，未來年輕人恐怕「一毛都沒有」。（圖／民視新聞資料照）





石牧民再度對年輕人喊話，直言：「你呢？要不要想一下，那時候你怎麼辦？我們這些不用擔心的人，現在是在替你想，那時候你要怎麼辦；現在是在替你想，不要讓那個你求告無門的時刻來臨。我們是在替你想。當然你不要也沒關係。我們本來就不用擔心。」









