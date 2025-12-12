「反年改」三讀 民進黨：年金提早破產葬送下一代未來

立法院今天(12日)三讀通過「反年改」法案，停砍公教年金。民進黨發言人李坤城表示，很遺憾國民黨再一次不顧民意強烈反對，強行通過製造世代衝突、傷害台灣的惡法，讓年金提早破產將導致全民買單，葬送台灣下一代的未來。

立法院今天三讀修正通過「公務人員退休資遣撫卹法」和「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」部分條文，提前暫停退休所得替代率調降年限，退休所得替代率全面回溯至2023年標準計算，自2024年1月1日後不再逐年調降，也就是停砍公教年金。

對此，民進黨發言人李坤城表示，國民黨傷害現職公教、擴大世代不公，只顧自身利益而傷害台灣長遠發展，讓年金提早破產將導致全民買單，使世代正義蕩然無存，一夕化為灰燼。

李坤城批評修法過程中，國民黨再度搬出黑箱「再修正動議」，民眾黨也配合放水，致使年金改革不僅是停滯，更是「回溯」至2023年所得替代率。如今就像當年前總統馬英九所說，年改將如「火車加速駛向懸崖」。

李坤城說，惡法惡修使台灣的公平永續倒退一大步、葬送台灣下一代的未來，台灣人將記住藍、白掏空台灣的這一天。