「反年改」修法三讀通過 鍾佳濱：可拒副署阻止立即生效

立法院會今天三讀通過反年改修法，民進黨立委在議場高舉「年金亂修法，基金提早垮」、「公教退休遠勝勞工，社會不接受」等看板表達意見。(記者陳逸寬攝)

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院今天(12日)在國民黨團主導下，三讀通過停砍公教年金的修法。民進黨團幹事長鍾佳濱表示，反年改雖未必會因為執行而違反他法，卻會造成退撫基金加速破產，製造財政黑洞同時加劇世代不正義，侵害長遠的公共利益，使得執行的機關違反憲法忠誠，因此透過拒絕副署，阻止立即公布生效，留待倒閣、解散等憲政機制啟動，以化解憲政僵局。

鍾佳濱在臉書撰文指出，法律不執行當然違法；但也不能因為執行而違法。憲法法庭、倒閣、解散才能真正化解憲政僵局，最近很多台派專家學者論戰，政府如何因應藍白不斷惡修法律，有人主張行政院不應執行，也有人要閣揆不副署，更有人認為總統應該直接拒絕公佈；還有一派爭論是，哪些手段是緊要關頭的「終極殺招」，不能急著放大絕。

廣告 廣告

鍾認為，這些手段並非互斥、甚或對立的選項，而是環環相扣且具備工具目的性質的動態關聯，其最終目的，都在於及時遏阻惡法的作用。行政機關為了避免違反忠誠義務，因而不得執行與國家利益和國民意志相衝突的法律，為了達成前述目的，因此代表行政權的閣揆拒絕副署，讓法律案無從公布，因此不生效力，當然就不予執行。

另方面，鍾佳濱指出，若是立法機關通過的法律前後矛盾、彼此衝突，行政機關如果依循執行，將造成行政混亂，甚至可能違法。因此，行政機關為了避免陷入違法情境，勢必會保守的執行法律，這種情況並非「不執行」，而是「保留執行」。

鍾佳濱說，無論不副署或保留執行，都只是暫時手段，而非終局解方。這些惡法能不能改正，仍要依靠憲法訴訟或倒閣、解散，才能化解僵局。這可能會有兩派問題，一派人會說，都修法了還有什麼僵局跟忠誠問題？另一派人會問，在這個過渡階段，行政機關能怎麼做？

據此，鍾佳濱舉例說明，國軍待遇條例時，因為大幅增加政府支出影響財政結構重大，卻未依預算法規定，事先徵詢行政機關，因此行政院針對部分條文聲請憲法訴訟，並只執行無違法疑慮的條文。去年底惡修的「財劃法」，修法過程違反「預算法」規定的預算議決期間、違反「財政紀律法」下放預算卻掏空社福財源；而最新版本將造成政府違反「公共債務法」規定的15%舉債上限，因此財政部表示，無法依規定編製明年度預算，意即對新版本違法部分保留，僅執行不違法的部分。

至於反年改，鍾佳濱表示，雖然未必會因為執行而違反他法，卻會造成退撫基金加速破產，製造財政黑洞同時加劇世代不正義，侵害長遠的公共利益，使得執行的機關違反憲法忠誠，因此透過拒絕副署，阻止立即公布生效，留待倒閣、解散等憲政機制啟動，以化解憲政僵局。

鍾佳濱也強調，不能違法不執行，也不能去執行違法，或違背忠誠義務。因此面對藍白粗糙修法的惡果，不論是「保留執行」，還是「不副署不執行」，或是留待憲法法庭審理、或是為惡法踩煞車。「不副署不執行」只是防止危機擴大到無法挽回；終究要藉由倒閣、解散，交付全體國民仲裁，將終局解方留待時機成熟的時刻，屆時憲政僵局才會迎刃而解。

【看原文連結】

更多自由時報報導

反年改修法三讀 退休金所得替代率回溯至2023年標準計算

藍強推反年改修法 退休金所得替代率全面回溯至2023年標準計算

停砍公教年金立院下午處理 退撫基金恐提早4年破產

國家只有一個 賴清德喊話藍白：以國家利益為重

