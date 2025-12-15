「反年改」 掀議！遭賴清德點名 馬英九貼AI梗圖自嘲：我還要救援幾次

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

總統賴清德近日發文呼籲「年改絕對不能、也不該走回頭路」，當中點名前總統馬英九曾在2013年說過年金制度是即將掉落斷崖的火車，強調不會坐視不管，也不會把問題留給下一任總統。對此，馬英九今(15)日則貼AI梗圖自嘲「我還要救援幾次」。

賴清德強調，公務員與教師是支撐台灣的中堅力量，他們深刻理解公教朋友的感受，也很感謝公教朋友的體諒，但是財務永續是對所有世代、全體國人、整個國家的承諾，好幾年的討論與折衝、好幾百場的座談與會議，絕對不能因為一次倉促、又沒有經過財務試算的修法，而走上回頭路，更不能將年金破產的後果，交由全民來承擔，並提到馬英九在任時，曾說年金制度是即將掉落斷崖的火車，他不會坐視不管，也不會把問題留給下一任總統。

對於卸任後再度被點名，馬英九則無奈貼AI生成的棒球場圖片，自嘲「我還要救援幾次」。只見馬英九身穿印有「MA」字樣的球衣，搖頭、揮手表示「我不要再當救援投手了」，賴清德則化身教練，位在休息區指著馬英九喊「叫你上就上，還敢給我含扣！」左下角還貼著「綠色執政，品質保證」、「百工百業標軍火」、「萬水千山種光電」等標語。

