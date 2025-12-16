反年改「比照財劃法」不副署？卓榮泰曝政院下一步

政治中心／李汶臻報導

立法院國民黨團、民眾黨團近日挾席次優勢，強推包括《財劃法》、反年改等高爭議性法案，讓外界反彈聲浪四起。行政院長卓榮泰昨（15）日宣布，不副署《財政收支劃分法》，創憲政首例；而針對藍白聯手「反年改」、立院日前通過一系列修正案，並確定停砍公教人員年金一事，卓榮泰今（16日）也鬆口表態了，他強調行政院不會提覆議，且進一步曝光背後真相，並狠批在野黨「他們怕我們去把事實講清楚」、「怕人民知道真正的問題」。

立院藍白黨團達成「停砍年金」共識，立法院12日三讀通過反年改相關修法。（圖／民視新聞資料照）





在國民黨與民眾黨達成「停砍年金」共識下，立法院12日下午順利將反年改相關修法三讀通過，確定停砍公教人員年金，簡而言之就是公務人員所得替代率回溯至2023年，不再逐年遞減。而針對藍白聯手停砍公教年金，政院是否提出覆議案，或是甚至比照《財劃法》宣布「不副署」？據《自由時報》報導，行政院長卓榮泰今（16）日明確表示「行政院不會提覆議」，理由是財劃法上次提覆議爭取說明機會，「連報告都不讓你去報告」。

行政院長卓榮泰。（圖／民視新聞）





據了解，對於挾席次優勢的藍白立委在短短1年內、三度惡修《財劃法》的舉動，政院已先後提出多達8次覆議，並在覆議被否決後，提出釋憲作為救濟。卓榮泰16日對於藍白惡修「財劃法」，政院所提「財劃法」覆議案5日遭立院否決一事作出表態，他指出此次「財劃法」是否覆議是經過變化及討論的，並提到先前覆議是因公式錯誤、中央與地方事權沒有分配，且各縣市分配失衡，導致345億元發不出去，但最終覆議案還是被立法院否決。

立法院國民黨團、民眾黨團日前靠著席次優勢，強硬通過《財劃法》。（圖／民視新聞資料照）





卓榮泰表示，提出覆議是希望提醒在野黨有所節制，並至少讓行政院到立法院說明，但對方不僅未接受，反而變本加厲，讓他失望。他表示，按照上次財劃法的例子，自己決定對年改法案不予覆議。卓榮泰也批評在野黨，害怕行政院去把事實說清楚、讓人民知道真正的問題，更怕在答詢過程中，出現「我們回答的不是他們想要的」的情況；他還舉例，依藍白通過的《財劃法》，明年須再舉債2646億元，導致中央政府預算難以編列，但在野黨卻將此事說得輕而易舉。

