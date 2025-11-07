反年金改革！國民黨稱為「培養人才 」 網批：貪婪無底洞

即時中心／林韋慈報導

近日立法院司法法治委會6日與教育文化委員會聯席審查「公立學校教職員退休資遣撫卹條例部分條文修正草案」，藍白再度挾人數優勢強行將攸關終止退休所得替代率遞減、退休所得隨在職人員調薪計算、退休所得隨消費者物價指數（CPI）累計成長率調整等條文，全數保留送交朝野黨團協商。6日晚上，國民黨在社群宣稱此舉是為了讓公教有保障，培養人才，貼文一出，大批網友湧入吐槽。

國民黨官方臉書6日晚間發文，「教育與公共服務，是國家的根基，是不可動搖的支柱。如果教育倒塌、制度崩壞，國家必將陷入混亂這是最基本、最不容忽視的事實。民進黨一直說『年改不能半途而廢』，但我們要提醒大家，專業不是消耗品，不能隨意消耗。國民黨提出『停止繼續調降公教年金所得替代率』，絕不是要停止改革！而是因為過去民進黨八年的改革，到底帶來了什麼？公教不安、勞工不滿、房價高漲、物價飆升、能源混亂、軍備支出增加這些現實，誰都看得到！」



國民黨稱：「如果年金制度無法永續、人才不敢留下，再多的預算、再多的F-16V，都守不住台灣！真正守護台灣，應該從穩固的制度開始，從尊重專業開始。培養出專業人才，才是從根本改變國家防衛能力的真正辦法！」



網友則反酸，「全世界各國公教人員保障台灣第一名，退休領5.8萬還不知足？貪婪無底洞，2012年馬英九說什麼你們沒人記得？」、「重點是現職公教人員薪資福利調升！退休人員月休30天領5萬多，不夠嗎！退休是好好休息維持身心平衡健康，不是給你投資炒房炒股債留子孫！」、「真要對公教好，提升公教，請修法提高現職人員的福利，而不是修法畫退休福利大餅，這樣只會吸收更多過一天算一天，只想等退休的人」、「在職的公教比較慘吧！事情給年輕人做，錢給退休的領！」、「問題是現在的年金改革是獨厚退休人員，不是現職的公教人員啊！國民黨現在是要世代對立嗎？」、「培養優秀人才是退休後才培養的？要不要看看你們在說三小？」

