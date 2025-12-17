反年金法案閣揆稱直接不副署 綠黨團：合憲且保留憲法救濟空間

立法院民進黨團幹事長鍾佳濱表示，閣揆表達不會對年改法案進行副署，這是在憲政的學理上完全說得通，同時也保留未來聲請憲法救濟的機會。(本報資料照片)

針對不副署，行政院長卓榮泰在接受妹體專訪時，透露不會對反年改相關法案提出覆議，而是直接不副署處理，因為之前《財劃法》時就不給行政院說明的機會；立法院民進黨團幹事長鍾佳濱表示，閣揆表達不會對年改法案進行副署，這是在憲政的學理上完全說得通，同時也保留未來聲請憲法救濟的機會。

鍾佳濱表示，經過立法院讀通過的「倒改年金」法案，牽涉行政院以及考試院的執掌，在這樣的情況下賴清德總統在基於《憲法》的院際協商權，本周一（15日）試圖邀請立法、行政以及考試院長到總統府，但是很遺憾立法院長韓國瑜沒出席，所以院際協商是否因此沒有辦法達成，這在未來的釋憲上是有重要意義。

他指出，因為院際協商就是要解決憲政機關彼此之間的職權衝突，倒改年金這個立法院通過的法案，可能考試院跟行政院在機關執掌有嚴重衝突，照理應該接受總統調解權進行院際協商，如果協商不成就可以尋其他的憲法的相關機制進行。

鍾佳濱說，閣揆表達不會對於年改法案進行副署，這是完全在憲政學理上是說得通的，但是也保留了未來聲請憲法救濟的機會。

