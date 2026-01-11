「反廢死不是喜歡殺人！」吳宗憲：政府沒法保護老百姓，卻保障殺人不被判死

愷愷案二審將於27日宣判，兒少守護行動團體與生命權平等協會今（11）日下午於台北市舉辦「護兒少，反廢死」大遊行，國民黨立委吳宗憲等人出席聲援。吳宗憲在青島東路表示，這段期間，他在立法院一直跟很多友好立委，不論是民進黨立委王世堅或民眾黨立委，都希望能為兒少平安再做些什麼事情，「如果我還有99條命的話，我願意為我兒子死100次」，這就是父母的感受。

吳宗憲表示，但我們都知道這個社會上還是有非常多兒虐的存在，衛福部報告顯示，3歲以下的兒虐案件不減反增，「這是什麼樣的一個社會？我們怎麼可以容忍這樣的狀況持續發生？所以我一直有一個夢想，就是創造一個幼兒與少年能夠在愛、沒有傷害、沒有虐待並能夠平平安安長大的社會，我希望社會有更多的愛、更多的正義來保護他們。」

吳宗憲指出，現在還有很多很多的黑數沒有被發現，他們可能在社會的每一個角落，所以他希望政府能夠將警政、社政甚至是衛福部的資料做橫向的串接，不過現在有個嚴重的狀況，就是這些資料都是各機關自己擁有，但並未橫向串接，因此，很多能夠預警的案例就不見了。

吳宗憲說，政府沒辦法保證善良的老百姓不被殺死，但卻可以保障那些被告在殺人之後不被判死，這樣合理嗎？社會怎麼會走到「保障壞人」是國家的主軸呢？反廢死不是喜歡殺人，而是為了保護社會，因此死刑有存在的價值，但立法院希望以公投反對大法官一致決的規定，卻被政府沒收了。

吳宗憲隨後與現場民眾疾呼「護兒少、反廢死」，並表示社會上還有太多等待救援的被害人，一刻都不能停，會繼續讓政府聽到。

