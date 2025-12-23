「反廢死」詭異浮出！他警告：有人情緒操控

▲台北捷運台北車站及中山站、誠品南西店外19日晚間發生無差別隨機砍人攻擊事件，包含嫌犯張文在內已造成4人死亡。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 27歲男子張文日前在台北車站、中山商圈犯下隨機攻擊事件，隨後逃至誠品南西店頂樓墜落身亡，最終造成含嫌犯在內共4人死亡、11人受傷，這場1219攻擊事件重重地投下一顆震撼彈，也讓「廢死」議題再度浮上檯面，不少資深藝人如白冰冰、狄鶯等接連悲痛發聲。對此，擁有3.4萬人追蹤的粉專「聲量看政治」則示警，有人在玩情緒操控，這次事件開始衍伸的反廢死話題，看似是民意自發，其實背後有極高的被操控風險。

恐懼發作時，最容易被操縱的是「直覺正義」

聲量看政治指出，1219北捷無差別攻擊之後，台灣社會迅速進入集體恐懼狀態，大家都急著找出能立即止痛的方法，「殺人償命」、「嚴懲凶手」成為最多人喊的訴求，這種時候，任何複雜討論都被排擠，因為群眾需要一個能暫時安定情緒的答案。但這種「情緒正義」恰好就是統戰滲透最愛利用的心理縫隙，當台灣社會只剩下簡單粗暴的情緒表態，整體判斷力就會下降，為外部勢力製造社會撕裂和信任危機創造了條件。

狄鶯怒吼與名人情緒，如何成為輿論操控的助燃劑

聲量看政治提到，這兩天，開始有狄鶯等名人高喊「台灣到底怎麼了？」、「都是政治人物的錯！」、「做壞事竟然沒死刑！」這類話語被媒體大量引用、社群瘋狂轉載。表面是情緒發洩，實際卻讓討論只剩二元對立，試圖再把廢死拉出來情緒宣洩；然而，左國在對台資訊戰與統戰策略裡，最常操作的，就是放大這種「內部自我撕裂」的場景。當台灣內部透過名人、媒體持續用極端情緒壓倒制度討論，對岸只需要坐收漁翁之利，輿論越極端，台灣內部越無法冷靜對話，越容易被外部勢力渲染為「民主無能、秩序崩壞」的負面形象。

媒體跟進、網路對罵，情緒外溢成統戰破口

聲量看政治直言，當新聞媒體、社群平台瘋狂報導這些名人言論，同時又放大網友的「妳兒子先管好」等反擊，結果討論焦點全被拉到個人情緒與道德攻防。此時，台灣內部不但會沒空談制度改革，也沒餘裕檢討政策漏洞，反而陷入「喊話vs.謾罵」的泥淖；對中國而言，這種狀態等於是台灣自己把理性空間清空，讓仇恨的標籤迅速蔓延。要注意的是，資訊戰邏輯就是讓台灣自己把防線打穿，群體焦慮愈來愈高，社會信任愈來愈低。

統戰視角：議題「去台灣化」、操作「台灣失控」話術

聲量看政治續指，在這類社會危機事件中，中國的統戰與認知作戰會積極推播「台灣治安崩壞」、「民主帶來亂象」、「司法沒效率」等說法，不但在對內宣傳台灣的負面形象，也企圖讓國際社會對台灣失去信心。當台灣輿論只剩極端情緒、媒體跟著炒作，外部勢力很容易趁機塞入「只有威權能救」、「只有中國這種重刑才有秩序」的論調。換句話說，名人的每一聲怒吼、媒體的每一則聳動標題，都可能成為對岸宣傳「台灣不適合民主」的素材。

我們是要討好情緒，還是守住台灣未來？

「這次事件開始衍伸的反廢死話題，看似是民意自發，其實背後有極高的被操控風險。」聲量看政治強調，當社會只剩下情緒性表態而無法回歸理性討論，外部勢力就能乘虛而入，把台灣的焦慮與分裂推向極致。大家真正要問的不是「誰要被槍斃」，而是「我們怎麼修補漏洞、防止下一次悲劇、讓台灣能繼續信任自己」？如果社會選擇放棄理性，那不只是政策退步，更是台灣整體安全的危機。

