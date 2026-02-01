反建焚化爐！名間鄉長陳翰立拋「棄選保茶鄉」許淑華回應了

南投縣政府要在名間鄉蓋垃圾焚化爐，民進黨名間鄉長陳翰立表示，縣府選址若能換其他地方，年底鄉長選舉他願意放棄競選連任。(記者劉濱銓攝)

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣政府打算在手搖茶重鎮名間鄉蓋垃圾焚化爐，引發地方反彈，民進黨名間鄉長陳翰立，甚至拋出震撼彈，表明若因政黨不同，導致名間鄉被迫蓋焚化爐，他願放棄年底選舉，不會競選連任，對此，國民黨南投縣長許淑華回應，選址跟政黨無關，希望陳不要無限上綱。

陳翰立指出，地方認為名間鄉「被蓋」焚化爐，是因政黨不同的關係，他表示，若縣府選址能換其他地方，他寧願年底鄉長選舉不競選連任，因為守護家鄉比選舉重要，希望縣府審慎評估，不要因選舉犯了嚴重錯誤。

廣告 廣告

陳也說，名間鄉是重要茶葉產區，縣府選址很有問題，不理解為何要把焚化爐蓋在茶鄉，為了守護家園，保障子孫與茶農，他認為名間不該被犧牲，希望縣府能「放下屠刀」。

許淑華回應，當初焚化爐選址的鄉鎮就不只名間鄉，還包括其他國民黨首長的鄉鎮，因此選址跟政黨沒有關係，畢竟蓋焚化爐還是需要經過環評。

況且在焚化爐當地的名間鄉新民村，居民多數贊成興建，而焚化爐發展至今已是超過30年的技術，若有產業的地方都不適合蓋焚化爐，那就代表全國都不該有焚化爐，因為哪個地方沒有人口？哪個地方沒有產業？呼籲各界回歸專業理性，至於陳願意放棄競選連任，她予以尊重，也希望陳不要無限上綱。

南投縣政府要在名間鄉蓋焚化爐，名間鄉長陳翰立質疑該案推動與政黨不同有關，南投縣長許淑華則澄清無關政黨，呼籲陳不要無限上綱。(記者劉濱銓攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

德式幽默？霍諾德爬101經過辦公室 「德國在台協會」這句話戳中網友

30年回憶沒了！嘉義知名渡假村招不到員工宣布停業

罕發聲！丁允恭發文「抱歉我辦公室打砲」 下句嗆爆黃國昌被狂讚

北台灣濕冷！週二回溫 週六另一波冷氣團報到

