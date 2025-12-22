反式脂肪恐傷心血管 衛生局揪出4款沙拉醬、美乃滋違規！這家標示0卻超標
反式脂肪酸是心血管健康的隱形殺手，為確保市售油脂類產品的食用安全，臺北市政府衛生局10月中旬於早餐店、咖啡店、烘焙店、攤商、超市、賣場及一般商店等處抽驗25件油脂類產品，檢驗反式脂肪酸含量，並針對油脂類產品反式脂肪標示的準確性及透明性進行檢查，查核結果4件不符規定，不合格率16%。
衛生局表示，本次抽驗25件油脂類產品，包含8件奶油、5件餅乾及12件抹醬，檢驗反式脂肪酸 （15項）含量，並進行標示符合性查核，其中3件產品「Hellmann's凱薩沙拉醬」、「凱撒沙拉醬」及「〔瑞米亞〕美乃滋」，其外包裝標示反式脂肪含量均為「每份：0公克／每100公克：0公克」，惟每100公克各該產品檢出之反式脂肪含量分別為0.41公克及、0.42公克及0.31公克，均超過每100公克固體(半固體)0.3公克，依法不得宣稱不含反式脂肪之數值。
衛生局指出，另1件產品「日久沙拉醬」外包裝標示反式脂肪含量為「每份：0.2公克／每100公克：0公克」，惟每100公克產品檢出之反式脂肪含量為0.64公克，已超過標示之允許誤差範圍，而未依實際數值標示。以上4件產品均違反「包裝食品營養標示應遵行事項」及食品安全衛生管理法第22條之規定。經追溯案內2件標示不符規定產品來源屬本市業者，已依法處辦；另2件屬外縣市業者，已移請所轄衛生局依權責處辦。
衛生局說明，依據「包裝食品營養標示應遵行事項」，食品須於包裝容器外表之明顯處以表格方式標示「脂肪、飽和脂肪（或飽和脂肪酸）、反式脂肪（或反式脂肪酸）含量」，其允許之誤差範圍為小於等於標示值之120%；若該食品每份及每100公克之固體（半固體）或每份及每100毫升之液體所含總脂肪不超過1.0公克或所含反式脂肪不超過0.3公克，反式脂肪含量得以標示為「0」。包裝食品營養標示違反食品安全衛生管理法第22條之規定，可依同法第47條處分負責廠商新臺幣3萬元至300萬元罰鍰，並依同法第52條第1項命業者將違規產品限期改正，改正前不得繼續販賣。
衛生局提醒，反式脂肪目前無已知益處，而攝取反式脂肪與罹患心血管疾病風險增加具相關性。世界衛生組織亦建議成年人將反式脂肪攝取量限制在總熱量的1%以下，即在每日飲食中反式脂肪攝入量每2大卡不應超過2.2公克。提醒消費者挑選食品時詳閱產品成分及營養標示，優先選購「反式脂肪0公克」之產品及天然食材，少吃加工如：高溫油炸、烘焙等食品，讓享受美食的同時減少身體健康負擔。
更多鏡報報導
早產嬰心臟手術喪命！屍檢驚見「創口未縫合」…醫院竟改病歷裝沒事
讓我回家！韓國男騷擾鄰座女子被趕下飛機 狼狽跪地求饒
緊急逃生出口「小綠人」其實有名字 背後誕生故事藏滿洋蔥
其他人也在看
壞膽固醇飆高！他沒吃藥「堅持做2事」 1個月後狂降50%
血液中壞膽固醇過高，恐增加心血管疾病風險。心臟內科醫師陳冠任分享，他的國中同學在38歲健檢時，發現壞膽固醇高達187mg/dL，由於不想吃藥，在醫師建議下，他每天運動30分鐘至1小時，飲食方面多攝取木耳、花椰菜等健康蔬菜，並以白肉為主，1個月後報告顯示，壞膽固醇降到90mg/dL。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1
「岔開腿坐」突然火了！網傳這才是最健康坐姿 專家告訴你真相
最近，「岔開腿坐」在網路上突然爆紅！這個過去常被嫌不雅的坐姿，竟被不少貼文封為「最護脊椎的姿勢」，甚至有人直言，久坐族想顧腰，就該把腿打開坐。但這樣的說法，真的站得住腳嗎？專家怎麼看，答案其實比網路流傳的版本更理性。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 23
研究：睡不好是腸胃在搗蛋 專家勸吃「2食物」助腸道健康
許多人面臨睡不好的問題，食農專家韋恩指出，研究顯示，其實真正決定睡眠品質的關鍵在於「腸道健康」，因為腸道與大腦之間，透過迷走神經、荷爾蒙與免疫訊號持續溝通，當腸道狀態穩定，大腦容易進入放鬆與休息模式。因此，專家建議，可以多吃富含膳食纖維或發酵食物，可以讓腸胃維持良好環境。三立新聞網 setn.com ・ 51 分鐘前 ・ 發起對話
停用減肥針之後會發生什麼，兩個體驗者的不同故事
生活醫學全科醫師胡賽因指出，停止使用減重藥物會讓人感覺像是「跳下懸崖」。停藥後一至三年之間，會重新增加「相當大比例的體重」。BBC NEWS 中文 ・ 41 分鐘前 ・ 1
不是手搖飲！30歲健身男「1飲品」照三餐喝 醫驚：糖尿病了
有些人會依賴補充B群提神、修補肌肉，對此，外科醫師陳榮堅分享一則案例，30多歲男子身材精壯，從事勞力工作、有健身，不過照三餐喝富含B群的提神飲料，但提神飲料含有大量的糖，沒想到因此患上糖尿病。男子經用藥治療並戒掉提神飲料，3個月後血糖恢復正常。三立新聞網 setn.com ・ 21 分鐘前 ・ 發起對話
白蘿蔔精華「幾乎都被丟掉」！專家嘆可惜：這款營養素超過2300倍
（記者洪承恩／綜合報導）白蘿蔔正值產季，不少人下廚時，第一步就是把蘿蔔葉切掉丟棄，不過這個習慣其實讓營養白白流 […]引新聞 ・ 21 小時前 ・ 5
驚！早餐「牛奶＋蛋」竟超NG 醫示警：害血糖低、效率差
很多人不吃早餐，醫師黃軒表示，不吃早餐會害血糖起伏大、中午暴食、胰島素反覆「被強迫加班」、增加心血管與代謝疾病的風險。即使規律吃早餐也要掌握優質碳水、蛋白與蔬果3原則，例如「牛奶＋蛋」組合看似健康，卻因缺乏碳水，易使血糖偏低、專注力下降、腦霧，大幅降低工作效率。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 4
別再誤會雞蛋與海鮮！醫師點名：真正的高膽固醇食物是「它」
不少人為了控制自身血脂，會刻意避開高膽固醇的食物，例如海鮮、雞蛋等，但其實豬五花、牛肉等食物更容易導致膽固醇上升。醫師教民眾運用「升膽固醇指數」，破解飲食迷思，選對飲食上的蛋白質來源，才能幫助自己的身健康2.0 ・ 3 天前 ・ 7
白蘿蔔「1精華」全被丟了！專家嘆可惜：維生素A高2300倍
愛吃白蘿蔔的人注意！食安專家韋恩表示，大家買胡蘿蔔回家後，一般都是把葉子切掉，但其實蘿蔔葉子部分的營養素遠遠高於蘿蔔白色的部分，尤其是β-胡蘿蔔素硬是高了2000多倍，丟掉實在太可惜。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
遭控誤診險害命恆春旅遊醫院駁斥 張秀卿前夫提三疑點求真相
台語歌后張秀卿的前夫林宏銘指控衛福部恆春旅遊醫院誤診，險害88歲老母喪命。林表示林母先前到衛福部恆春旅遊醫院求診，後因嗆傷導致病情加重，一度被發病危通知，他發現不對勁緊急幫林母轉院，經住院治療一個多月後返家休養，目前已無大礙。林認為若未及時轉院，後果恐難預料，因此質疑恆春旅遊醫院加護病房之診斷與處置是否存在重大疏失，希望院方啟動調查公開真相。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 發起對話
疾管署證實「北捷傷者是愛滋感染者」 遭血液噴濺72小時內投藥
衛生福利部石崇良部長於今(20)日說明，昨(19)日臺北市隨機襲擊事件，據醫院及衛生局掌握，其中一名遭襲擊受傷之民眾為已通報並服藥穩定控制之HIV感染者，因該事件有其他可能因凶器或現場血液噴濺而遭受血液暴觸到傷口或黏膜之民眾，疾管署已成立此事件之暴露後諮詢和公費投藥專案，並與臺北市衛生局共同協助受影響民眾。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 19
這常見食物害身體癌化連醫生都怕！權威研究證實：恐罹大腸癌、糖尿病
每天吃一根熱狗或香腸，大腸癌增7％，甚至連罹患第二型糖尿病的機率也多14％？權威研究發現，就算只是少量吃加工肉品，也會增加嚴重慢性疾病風險，醫師提醒，除了常見的熱狗、香腸外，臘肉、火腿、培根和午餐肉等健康2.0 ・ 6 小時前 ・ 3
比甜食更毒！「1健康飲品」害脂肪肝 醫：尿酸也過高
（記者周德瑄／綜合報導）吃水果竟會傷肝？醫師指出濃縮果汁與冰沙含有高果糖，攝取後會直接進入肝臟進行脂肪生成作用 […]引新聞 ・ 21 小時前 ・ 2
煮飯加醋降血糖？加燕麥瘦肚子？白飯這樣吃穩血糖
網傳一段影片，聲稱「煮飯加1匙醋、薑黃粉能降血糖」、「煮飯加1匙燕麥能瘦肚子」。真的如此嗎？ 煮飯加醋能降血糖？ 台北醫學大學保健營養學系副教授李信昌指出，醋可抑制澱粉酶，降低澱粉分解速度，使健康2.0 ・ 1 天前 ・ 1
別讓「黃斑部病變」成為長輩視力殺手 眼科醫教看「1表」自我檢查！
【健康醫療網／記者黃嫊雰、潘昱僑報導】據內政部統計，台灣65歲以上人口已達到近20%，正在步入超高齡化社會。成大醫院眼科部李昱逵醫師提醒，長輩容易受視力問題困擾，其中年長的視力障礙患者每4位就有1位罹患「黃斑部病變」，病況可能短時間內突然惡化，甚至造成視力喪失，嚴重衝擊晚年生活。當長輩出現視力模糊、看線條會扭曲、視野有莫名黑影等異常狀況，應警惕可能是黃斑部病變，務必及早就醫，以達到早期發現和治療，守護視力健康。 「黃斑部病變」是什麼？醫：病變積水就像房屋持續泡水恐傷結構 李昱逵醫師表示，隨著老年人口增多，他在門診也觀察到有越來越多長者因眼部疾病前來求醫。他說明，黃斑部病變的發生，是因為黃斑部上長出異常的新生血管，這些血管容易滲漏出血，導致黃斑部積水。「感光細胞長期浸泡在水里，功能就會逐漸變差，進而影響視力。就像房子水管漏水，初期狀況較輕微，如果此時不及時處理、積水越來越多，可能造成壁癌或牆壁龜裂，進一步損壞房屋結構。」 黃斑部病變強調「早期治療」 出現這些症狀不是正常老化！ 李昱逵醫師指出，台灣常見的黃斑部類型包括：「濕性年齡相關性黃斑部退化病變（nAMD）」，其中「多足型脈絡膜血管病健康醫療網 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
北捷案傷患染愛滋！醫曝有做「這件事」95%沒事 羅一鈞喊話：勿肉搜
《TVBS新聞網》報導，新光醫院感染科主治醫師黃建賢表示，若傷口不慎接觸到愛滋病患者的血液或體液，應立即以生理食鹽水或大量清水沖洗至少20至30分鐘，確保可能殘留的帶原血液被充分清除。他指出，一般民眾若有傷口，通常會貼上OK繃或紗布，本身即具備基本的防護效果。不過...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1
首創！類實支定額癌險問市 首期年繳7800元保額最高500萬元
首創！新型態癌險-類實支癌症險問市，可補足高額標靶費用！中國信託金融控股公司子公司台灣人壽推出業界首張「類實支定額」新型態癌症險─「台灣人壽藥安心一年定期癌症精準醫療健康保險附約」（簡稱「藥安心附約」），提供罹癌後三年黃金治療期基因檢測費用，最高一次15萬元，以及標靶藥物累計最高500萬元保額，成為癌友暖心的抗癌後援站。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
番茄對睡眠既好也壞 專家：關鍵在吃的時間
備受喜愛的漢堡、義大利麵與披薩共同使用的食材就是番茄，也是全美最受歡迎的蔬果，平均每人每年食用約3磅之多，而且兼具風味與...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 發起對話
恐傷心血管！4款美乃滋、沙拉醬違規 標示「0反式脂肪」卻超標
反式脂肪酸是心血管健康的隱形殺手，為確保市售油脂類產品的食用安全，台北市衛生局今年（2025）10月中旬於早餐店、咖啡店、烘焙店、攤商、超市、賣場及一般商店等處抽驗25件油脂類產品，檢驗反式脂肪酸含量，並針對油脂類產品反式脂肪標示的準確性及透明性進行檢查，查核結果4件美乃滋及沙拉醬不符規定，不合格率16%。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發起對話
小基數瘦5公斤不復胖！ 靠3個習慣穩住45公斤、吃得飽也不痛苦
一名身高150公分的女性，體重從50公斤降到45公斤後，已維持約兩年未復胖。她分享，小基數減重不只數字下降得慢，也特別容易卡在停滯期，但整個過程並未刻意節食，而是透過幾個生活習慣的調整，慢慢瘦下來，體態也比以前更勻稱，甚至出現淡淡的肌肉線條。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 發起對話