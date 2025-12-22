反式脂肪恐傷心血管 衛生局揪出4款沙拉醬、美乃滋違規！這家標示0卻超標

臺北市政府衛生局針對，油脂類產品反式脂肪標示的準確性及透明性進行檢查，查核結果4件不符規定。圖／臺北市衛生局提供

反式脂肪酸是心血管健康的隱形殺手，為確保市售油脂類產品的食用安全，臺北市政府衛生局10月中旬於早餐店、咖啡店、烘焙店、攤商、超市、賣場及一般商店等處抽驗25件油脂類產品，檢驗反式脂肪酸含量，並針對油脂類產品反式脂肪標示的準確性及透明性進行檢查，查核結果4件不符規定，不合格率16%。

衛生局表示，本次抽驗25件油脂類產品，包含8件奶油、5件餅乾及12件抹醬，檢驗反式脂肪酸 （15項）含量，並進行標示符合性查核，其中3件產品「Hellmann's凱薩沙拉醬」、「凱撒沙拉醬」及「〔瑞米亞〕美乃滋」，其外包裝標示反式脂肪含量均為「每份：0公克／每100公克：0公克」，惟每100公克各該產品檢出之反式脂肪含量分別為0.41公克及、0.42公克及0.31公克，均超過每100公克固體(半固體)0.3公克，依法不得宣稱不含反式脂肪之數值。

廣告 廣告

衛生局指出，另1件產品「日久沙拉醬」外包裝標示反式脂肪含量為「每份：0.2公克／每100公克：0公克」，惟每100公克產品檢出之反式脂肪含量為0.64公克，已超過標示之允許誤差範圍，而未依實際數值標示。以上4件產品均違反「包裝食品營養標示應遵行事項」及食品安全衛生管理法第22條之規定。經追溯案內2件標示不符規定產品來源屬本市業者，已依法處辦；另2件屬外縣市業者，已移請所轄衛生局依權責處辦。

衛生局說明，依據「包裝食品營養標示應遵行事項」，食品須於包裝容器外表之明顯處以表格方式標示「脂肪、飽和脂肪（或飽和脂肪酸）、反式脂肪（或反式脂肪酸）含量」，其允許之誤差範圍為小於等於標示值之120%；若該食品每份及每100公克之固體（半固體）或每份及每100毫升之液體所含總脂肪不超過1.0公克或所含反式脂肪不超過0.3公克，反式脂肪含量得以標示為「0」。包裝食品營養標示違反食品安全衛生管理法第22條之規定，可依同法第47條處分負責廠商新臺幣3萬元至300萬元罰鍰，並依同法第52條第1項命業者將違規產品限期改正，改正前不得繼續販賣。

衛生局提醒，反式脂肪目前無已知益處，而攝取反式脂肪與罹患心血管疾病風險增加具相關性。世界衛生組織亦建議成年人將反式脂肪攝取量限制在總熱量的1%以下，即在每日飲食中反式脂肪攝入量每2大卡不應超過2.2公克。提醒消費者挑選食品時詳閱產品成分及營養標示，優先選購「反式脂肪0公克」之產品及天然食材，少吃加工如：高溫油炸、烘焙等食品，讓享受美食的同時減少身體健康負擔。



回到原文

更多鏡報報導

早產嬰心臟手術喪命！屍檢驚見「創口未縫合」…醫院竟改病歷裝沒事

讓我回家！韓國男騷擾鄰座女子被趕下飛機 狼狽跪地求饒

緊急逃生出口「小綠人」其實有名字 背後誕生故事藏滿洋蔥