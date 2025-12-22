反式脂肪超標 4款沙拉醬下架

台北市衛生局22日公布食品抽驗結果，「Hellmann’s凱薩沙拉醬」及「日久沙拉醬」等4件產品反式脂肪標示與實際查驗不符，此外，抽驗網購醃漬食品，包括快車肉乾H19化核應子等5件商品涉標示不符規定。

衛生局指出，本次抽驗25件油脂類產品，包含8件奶油、5件餅乾及12件抹醬，檢驗反式脂肪酸含量，並查核標示符合性，共有4件商品違規，均為反式脂肪標示不符。

其中「Hellmann’s凱薩沙拉醬」、簪香食品「凱撒沙拉醬」、「〔瑞米亞〕美乃滋」外包裝標示反式脂肪含量均為「每100公克含0公克」，實際檢測每100公克各該產品檢出反式脂肪含量分別為0.41公克及、0.42公克及0.31公克，均超過每100公克固體（半固體）0.3公克，依法不得宣稱「不含反式脂肪」。

廣告 廣告

另1產品「日久沙拉醬」外包裝標示反式脂肪含量為每「100公克含0.2公克」，惟每100公克產品檢出反式脂肪含量為0.64公克。4件產品均違反「包裝食品營養標示應遵行事項」及《食安法》規定，經追溯2件產品來源屬北市業者已依法處辦，另2件屬外縣市業者，已移請所轄衛生局依權責處辦。包裝食品營養標示違反《食安法》，將可處負責廠商3萬元至300萬元罰鍰。

此外，抽驗25件網購醃漬食品，包含防腐劑、甜味劑、漂白劑、殺菌劑及著色劑標準皆合格，但5件標示不符規定，違規產品為momo購物網赤柑食品柚仔果及恩澤企業社八仙果（清涼型）、蝦皮購物的梅工坊洛神花、蝦皮購物的甜園小舖八仙果（赤小柚）及快車肉乾H19化核應子，皆檢出外包裝未標示甜味劑。

衛生局表示，針對蝦皮購物商品正做行政調查，函請業者下架；momo購物網商品移請彰化縣與台南市衛生局處辦；快車肉乾商品函請業者提供陳述，將依規定裁處。