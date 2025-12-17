反彈了！ 台股上漲202點 金融領軍拚站上月線





台股今（17）日早盤開高震盪，來到27739點，上漲202點，漲幅0.74%，預估成交量4400億，櫃買指數則開高震盪，早盤來到262.2點，漲1.96點，漲幅0.75%。

電子權值股部分，台積電（2330）早盤來到1440元，上漲5元，漲幅0.34%，鴻海（2317）早盤來到218.5元，上漲0.5元，漲幅0.22%，聯發科（2454）早盤則來到1445元，上漲25元，漲幅1.76%。

記憶體重返榮耀！華邦電開盤來到71.8元，漲1.58%，旺宏來到37.6元，漲1.21%，力積電來到34.15元，漲幅1.03%，群聯、創見也有逾3%、逾4%的漲幅。

廣告 廣告

（封面圖／東森新聞）

更多東森財經新聞報導



台股重挫逾330點！ 靠「金融股」撐住 台新新光金爆43萬張居冠

台股收跌330點 法人：觀察季線支撐

台積電跌15元 台股下挫191點 中小股聚人氣「櫃買已翻紅」