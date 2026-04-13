反彈聲大 勞長：印度移工引進需符2前提
今年底有機會引進首批一千名印度移工，反彈聲浪愈來愈大，勞動部長洪申翰昨鬆口表示，引進與否有兩個前提，包含企業端對印度移工的需求，以及印方的執行方案能否符合我方的要求和把關。工總表示，在缺工情勢下，移工來源能更多元都是好事，但民眾與在野黨關切的安全問題也需要兼顧。
台灣、印度自二○二四年初簽訂台印勞工合作備忘錄（ＭＯＵ），雙方也達成共識，首批將引進一千名印度移工，且直聘率能超過百分之五，引發熱議。
勞動部長洪申翰表示，當時ＭＯＵ的審查是在不分黨派都參與且支持下通過，在這樣行政與立法的授權下，勞動部更進一步跟印方展開磋商，磋商過程中，台印雙方會提出各自的期待和要求，也因為充分理解這一案受到社會高度關切，勞動部一直都是很審慎在把關，以及提出我方認為重要而必要的要求，絕對不會冒進行事。
洪申翰指出，近來社會各種不同面向的聲音，勞動部都有密切關注，接下來的引進與否，需要有兩個前提，包含企業端對印度移工的需求，以及印方的執行方案能否符合我方的要求和把關，如果沒能達成這兩個前提，也就沒有所謂引進的問題，更沒有時間表的問題。
工總表示，在缺工情勢下，國內人力需求大，來源能更多元都是好事，但是民眾與在野黨關切的安全問題也需要兼顧，政府的配套措施必須要做好。
至於科技業中對移工依賴程度較高的是後段封測業，對於政府打算開放引進印度移工，封測業表示會審慎評估。目前尚未有廠商正面表態將引進，不過由於涉及不同移工，各有文化差異及生活習慣，業者儘管樂觀其成，但也不敢立刻表態。
日月光人力資源體系表示，日月光集團目前引進的移工，多以英語系國家為主，菲律賓最大宗，主要考量操作介面通常採用英文介面，且便於管理，但不考慮引進印度移工。
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