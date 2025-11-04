反恐及伊拉克戰爭推手 前美國副總統錢尼84歲病逝

（中央社華盛頓4日綜合外電報導）根據家屬聲明，前美國副總統錢尼已經逝世，享壽84歲。他是美國現代史上最有權勢的副總統，也是美國「反恐戰爭」主要策畫者、2003年美國入侵伊拉克的推手之一。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）與財經媒體CNBC報導，家屬表示，錢尼（Dick Cheney）離世時，「結縭61年的摯愛妻子琳恩（Lynne）、女兒麗茲（Liz）及瑪麗（Mary）和其他家人都陪在他身旁」。家屬也提到，他死於肺炎和心血管疾病併發症。

家屬又說：「錢尼是一個偉大而善良的人，教導子孫熱愛我們的國家，並帶著勇氣、光榮、愛、仁慈及熱愛飛蠅釣的心過生活。」

「我們無比感激錢尼為我國所做的一切，也非常幸運能愛他，並被這位高尚的偉人愛護。」

錢尼在2001至2009年擔任兩屆美國副總統，是時任共和黨籍總統小布希（George W. Bush）的副手。數十年來，他一直是華府舉足輕重且具爭議性的人物。

到了晚年，錢尼依然是強硬保守派，但他因為強烈批評現任總統川普（Donald Trump），稱川普是「懦夫」、美國最嚴重的威脅，而遭黨內大多數同僚排斥。

去年總統大選，錢尼最後一次投下總統選票時，選擇了自由派民主黨人、同為副總統俱樂部成員的賀錦麗（Kamala Harris）。

錢尼成年後大半人生都為心血管疾病所苦，多次心臟病發作，但他依然活躍，2012年接受心臟移植後過了多年退休生活。（編譯：楊昭彥）1141104