反恐戰爭總設計師傳奇一生：美前副總統錢尼84歲去世，2024大選因討厭川普「倒戈」成絕響

美國前任副總統錢尼（Dick Cheney）去世，享壽84歲。這位生前被認定是共和黨鷹派、同時也是美國現代史「最有權勢」的副總統，外加反恐戰爭總設計師頭銜的人物，在家人確認下永遠離開人世。

來自內布拉斯加州的錢尼，是小布希（George W. Bush）總統兩任副手，早在入主白宮之前，他已是一位在華府政壇舉足輕重的重要人物。畢業於懷俄明大學，獲得政治學碩士，後進入威斯康辛大學攻讀政治學博士學位。在實習期間，得到前國防部長倫斯斐（Donald Rumsfeld）賞識，選拔為特別助理，1971年轉入白宮任職。隨後當福特（Gerald Ford）出任總統期間，錢尼接替倫斯斐擔任白宮幕僚長。

後轉戰國會，成為懷俄明州聯邦眾議員10年，隨著老布希（George H. W. Bush）當選總統，錢尼被邀請回白宮，擔任其國防部長4年，直到老布希卸任為止。離開政壇的期間，錢尼轉戰商界與智庫，擔任哈利伯頓公司執行長多年，直到2000年他的人生再次出現大變化。

2000年美國總統選舉，小布希贏得共和黨黨內初選後，隨即大力邀請錢尼，出任他的副總統搭檔。當時59歲的錢尼，身體因多次心臟病正在接受治療，但最終拗不過小布希多次勸進，才同意成為副總統候選人，並隨著小布希一起以險勝狀態打敗高爾入主白宮。

上任後不久，就遇上改變全球命運的九一一恐怖襲擊，紐約雙子星大樓被飛機撞擊的那天，他以副總統身份坐鎮白宮指揮，並在事後與擔任國防部長的倫斯斐，一起策劃反恐戰爭，從這時候開始被定義為「鷹派人物」。多年後當美國國內經濟受到伊拉克戰爭波及，錢尼也長時間被反戰人士嘲笑。

完成兩屆副總統任務後，退役的錢尼居住在東岸維吉尼亞州，妻子琳恩一起生活，兩人結縭多年、育有兩個女兒，一位是瑪麗、另一位則是在不久前掀起不小政治風波的麗茲（Liz Cheney）。

身為資深共和黨人、甚至是堅定保守派立場的錢尼，卻在晚年做出讓外界震驚決定，因為對川普（Donald Trump）的厭惡，曾公開抨擊川普是「懦夫」的他，在2024大選、繼女兒麗茲公開力挺民主黨候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris）後，公然選擇將手中一票投給民主黨陣營，但最終結果並不如他的期待，川普依然成功取得大勝。

錢尼的一生飽受心血管疾病困擾，多次心臟病發作，在2012年接受心臟移植手術後，讓他成功「續命」多年。

