反悔或錯框注意了！ 12月LINE收回「1hrs後沒救」

即時通訊軟體LINE即將於12月進行功能調整，將私人訊息的收回時限由現行的24小時縮短至1小時，引發民眾擔憂。許多人表示，無論是工作上的溝通或是私人訊息，若不小心傳錯內容或對象，1小時的收回時限可能不足以應對各種情況，造成不便。此外，LINE也將推出每月165元的訂閱制服務，提供100GB雲端空間及其他進階功能，引發市場關注這些新變動背後的策略與消費者接受度。

LINE收回訊息功能改為現1小時內。（圖／TVBS）

民眾對於LINE即將實施的訊息收回時限變更感到憂心。許多人表示，在日常使用過程中，經常會因打字失誤或選錯對話框而需要收回訊息。有民眾分享，有時可能會不小心將抱怨言論誤傳到群組中，或是將訊息傳給錯誤的對象，這時收回功能就顯得非常重要。

對於工作溝通而言，訊息收回時限的縮短也被認為會帶來不便。有民眾指出，工作上若傳送錯誤內容，一小時後就無法收回，可能會造成困擾。多數受訪者認為，維持原本的24小時收回時限會更為合適，讓使用者有充分的時間處理可能的失誤。

值得注意的是，LINE的社群訊息仍將維持24小時的收回時限，僅私人訊息將調整為1小時。此外，LINE計劃在明年推出訂閱制服務，每月收費165元，提供包括進階備份、100GB雲端空間、相簿功能升級、自選個人檔案以及應用程式圖示和字型等五大功能。

3C達人廖阿輝表示，訊息收回時限的調整可能與訂閱制有關。他認為，目前LINE推出的訂閱功能相對基本，消費者的接受度將是決定成敗的關鍵因素。廖阿輝強調，雖然這些功能並不特別創新，但考慮到LINE在亞洲地區的龐大用戶基礎，短期內不太可能出現明顯的用戶流失。

隨著LINE持續調整其功能與商業模式，使用者可以持續關注未來可能推出的更多會員專屬功能，以及這些變化將如何影響日常通訊體驗。

