反悔時間大縮水！LINE「一功能」將改成1小時

生活中心／李明融報導

台灣LINE官方近期公布重要訊息，專門為容易反悔用戶設計的「收回功能」將進行重大變更，自2025年12月以後將從原本的發送24小時內可收回，縮短為「1小時內」，消息曝光之後，不少用戶哀號「反悔時間不多了」。

LINE「一功能」將改成1小時！全台「後悔人」哀號：反悔時間不多了

LINE官方早在10月就已經預告，將更改收回功能的有效時間。（示意圖／民視新聞資料照）事實上，LINE官方早在10月就已經預告，將更改收回功能的有效時間，並在10月下旬率先於日本與泰國上路，台灣則跟進實施，台灣LINE今天（29日）正式公布表示「經考量用戶使用收回訊息的情況，將陸續調整用戶可執行訊息收回的時間」；事實上，這項功能推出後，大大提升用戶的使用方便性，可減少誤傳訊息的機會，原本可以在24小時內收回訊息，「無論是自己聊天室或是對方聊天室內所顯示的該則訊息將會被刪除」，不過聊天室會顯示「已收回訊息」的字樣。

廣告 廣告

LINE「一功能」將改成1小時！全台「後悔人」哀號：反悔時間不多了

不少人都認為LINE的收回功能相當方便，如今從一天時間縮短為1小時，有網友認為時間太短。（擷取自 免費圖庫Pixabay）

LINE表示，因考量整體使用情況而調整時限，但「社群功能」的收回規則維持原訂的24小時不變，不受此次修改影響，消息曝光之後，不少網友認為直接縮小到剩下1個小時可以收回，紛紛抱怨「1小時有點太短」、「隔天才想到就來不及」、「連收回都這麼急」，也有網友認為若要救回誤傳的訊息將會更難補救。LINE官方說明指出，「收回訊息」可操作的內容包括聊天訊息、貼圖、圖片、影片、語音訊息、LINE MUSIC、網址、聯絡資訊、位置資訊、檔案等，對象裝置含自己及對方用戶的所有裝置（包含電腦及平板電腦）。

原文出處：LINE「一功能」將改成1小時！全台「後悔人」哀號：反悔時間不多了

更多民視新聞報導

大甲媽遶境路線要改了！西螺大橋「這原因」封閉1年

日本流感「地圖一片紅通通」！前台大醫：恐再創紀錄

中配「爽領普發一萬」！遭要求「承認一事」嗆聲拒絕

