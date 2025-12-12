反應不到1秒！新竹騎士「斑馬線」撞傷行人遭罰7200元「1原因」逆轉免罰

記者羅欣怡／新竹報導

行人「小跑步」竄出，騎士反應不及肇事挨罰7200元，但最後結局逆轉。（示意圖／翻攝自Pixabay）

新竹騎士阿偉（化名）今年（2025）3月騎車行經新竹市一處路口，與斑馬線上的行人發生事故，警方認定違規製單舉發，阿偉申訴未果仍遭裁罰7200元。阿偉提行政訴訟討公道。台北高等行政法院勘驗光碟後，認爲是行人「小跑步」衝出路口，阿偉的反應時間不到1秒鐘，無法因此認定阿偉未禮讓行人致傷的過失，撤銷對阿偉的裁罰處分。

判決書指出，今年3月26日下午1時許，阿偉騎車經過路口時，與杜姓行人發生交通事故，員警到場處理時，認為阿偉未禮讓斑馬線上的行人致人受傷，因此開單舉發，阿偉申訴認為自己遵守交通號誌並以正常速度行駛，行人卻未依照交通號誌突然衝出，當下也立刻減速但仍閃避不及致事故發生，卻依舊被裁罰7200元、吊扣駕駛執照12個月，並應參加道路交通安全講習，阿偉不服於是提起行政訴訟。

廣告 廣告

台北高等行政法院法官當庭檢視路口影像光碟，當時雙方都是綠燈直行，阿偉經過第一個行人穿越道時，並未看見第二個行人穿越道上有行人，他遵循綠燈指示繼續直行，但間隔不到1秒鐘，杜姓行人突然出現在第二個行人穿越道上，以「小跑步」的方式打算通過路口，接著雙方發生碰撞。

法官認為，即使預見有行人出現於行人穿越道上，但也難以預見該名行人會隨即以「小跑步」之方式加速通過行人穿越道，要求阿偉在此短短「不到1秒」之時間，即須採取必要之安全措施以避免本件事故之發生，未免過苛，難認阿偉有不禮讓行人通行，因而肇事致人受傷之故意或過失。最終，裁定撤銷原處分，全案仍可上訴。

更多三立新聞網報導

半年沒愛愛！妻離婚後產子…尪驗DNA揭真相求償 法官罰妻不罰小王

19天內師生接連墜樓亡！竹縣國中「再辦送煞」鎮亡魂 路線、時間曝

尪變恐怖情人！4寶媽「被硬上」控夫「全天監視」要離婚 結局曝光

毒菸吸到殭屍抖！國2女收私訊「真上銬怎辦？」首發聲：幫我錄影發抖音

