反應分歧 部分工會批外送專法保護平台利益

為保障長、短單各外送員的基本報酬，勞動部針對外送員專法訂定外送時間應符合最低工資一點二五倍，以及「保底四十五元」機制，昨經立法院衛環委員會討論後通過初審，但各外送工會對於這樣的結果反應不一。

全國外送產業工會表示，原訂的雙軌制為交通部運價公式（基本費＋里程等費用），搭配最低工資一點二五倍；而初審通過的版本卻僅保留基本費每單四十五元，且里程等費用全數剔除，不但與外送工會多年主張「每單應保障基本時薪的三分之一＋里程等加成」模式嚴重背離，更與平台現行計算方式如出一轍，外送員報酬結構仍不完整，專法恐淪為「平台利益保護法」。

工會表示，若勞動部執意要通過此計算方式，先前提出的各種衍生問題，包含刻意壓單完成，造成消費者延誤取餐；刻意延後取餐，造成食安風險；平台增設「準時率」更嚴格的管控司機，造成交通風險提高；與草案中「接單前揭露每筆訂單資訊（含報酬）」衝突；無法預測、無法驗算、無法監督等將由大眾共同承擔。

但台中市外送平台服務產業工會發言人蘇柏豪認為，本次審議結果雖未達他們建議的「折合基本工資三分之一」，不過最低報酬正式入法，仍象徵外送產業在制度保障上邁出極具意義的一步，未來盼滾動式檢討持續補強，讓保障能逐步朝向合理與足額的水準前進。

