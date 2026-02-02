反應器退役倒數 清大打造微型電力

清大水池式反應器退役後，清大原子科學院規畫向美國西屋公司購置「微型反應器」作為替代，預計放在校內移動教學反應器的位置。（李侑珊攝）

清華大學「水池式反應器」為全國首座核反應器，長年提供國、內外學生學習操作，並應用於腦癌、頭頸癌等醫療治療，運轉將滿65年，預計民國129年除役。清大原子科學院規畫向美國西屋公司購置「微型反應器」作為替代，不僅可延續教學與醫療功能，也具備發電能力。清大原科院院長葉宗洸說，清大1年用電量為6400萬度，「微型反應器」1年可發4200萬度電力 ，這讓學校的電力完全可自發自用。

「水池式反應器」建造於民國48年，為國內第一座安裝完成的核反應器，長期支援物理、化學、工程、醫學及材料科學等研究，對學術發展具有重要貢獻。

水池式反應器將於129年退役，目前葉宗洸規畫，建置由美國西屋公司與國內廠商共同興建、功率約5MW的「微型反應器」。這款「微型反應器」除了將延續「水池式反應器」既有的教育、研究及癌症治療功能，也能提供清大作為發電使用，可望成為亞洲首座設於校園內的微型反應器。

微型反應器進駐清大，將採產學合作模式，由原科院募資興建，最快希望在水池式反應器退役前，於120至121年間進駐校園，供校內師生進行教學與研究。

不過，葉宗洸也向政府喊話，盼透過官方與企業合作方式，促成微型反應器先在清大建置。他指出，目前政府產業發展重心過度集中在AI與半導體，傳統產業發展空間受到壓縮，為此他協助國內傳產業者與美國西屋、奇異等歐美大型能源企業對接，爭取成為其供應鏈，「希望從清大先開始」，邀請製造業共同打造這座微型反應器。