反應熱烈「來喲!來喔!踅宜蘭南北館市場」親子繪本 第二批開放民眾索閱

▲陳美玲市長與未來主人翁分享這本親子繪畫本。

【記者 林明益／宜蘭 報導】宜蘭市公所日前推出以兒童繪本敘說在地文史的「來喲!來喔!踅宜蘭南北館市場」親子繪本，廣受小朋友及家長的好評，宜蘭市公所為回應各界殷切期盼，因此再加印第二批，除了增加分送給宜蘭市內公私立幼兒園的幼幼班小朋友，也開放民眾領取典藏，數量有限，送完為止。

▲陳美玲市長與南北館市場繪本作者在新書發表會留影。

宜蘭市公所表示，第二批開放民眾領取時間：民國115年1月6日至1月16日止，上午09:00-12:00，下午13:00-17:00。領取地點：宜蘭市公所文化發展所辦公室(平日上班時間，週一至週五)。周六及周日到市公所後方阮義忠台灣故事館領取。領取方式：親至公所領取；如本人不克前來，可委託他人代領，每人僅限代領一本，代領者請持委託者身分證明文件。洽詢電話：03-9325164分機812林小姐。

另外也備有電子檔供民眾下載閱覽，下載路徑：宜蘭市公所網站(https://yilan.e-land.gov.tw)→相關連結→觀光情報→蘭城歷史廊道網→蘭城故事系列叢書電子檔。

▲新印第二批的「來喲!來喔!踅宜蘭南北館市場」親子繪本 。

宜蘭市市長陳美玲表示，「來喲!來喔!踅宜蘭南北館市場」親子繪本，新書發表以來，受到各界許多的肯定，除了增進親子互動的共讀外，也能讓宜蘭市的鄉土文化向下紮根，讓傳統市場文化能悠久綿延，歡迎民眾逛南北館市場購物。(照片記者林明益翻攝)