反應熱烈！元大投信首檔主動式 ETF「主動元大 AI 新經濟（00990A）」募集近200億元

元大投信首檔主動式 ETF「主動元大 AI 新經濟(00990A)」募集近200億元，投資人反應熱烈。(記者張慧雯攝)

〔記者張慧雯／台北報導〕在AI市場泡沫化疑雲重重下，元大投信推出的首檔主動式 ETF「主動元大 AI 新經濟(00990A)」順利完成募集，由於設有200億元額度上限，此次募集金額達199.85億元已逼近上限，預計12月22日正式掛牌，掛牌後即可於盤中交易。

「主動元大AI新經濟(00990A)」採取「不配息」設計引導資金長期參與，同時以「全球布局」策略投資，涵蓋AI「基礎建設」與「技術應用」兩大領域強勢股，元大投信強調，這檔ETF適合具有一定風險承受能力與追求成長潛力的投資人。而募集期間AI泡沫疑雲持續壟罩，不過，投資人依舊看好未來走勢、反應熱烈，募集金額逼近200億元。

元大投信指出，AI革命正處於啟動階段，除核心硬體市場需求持續強勁，更可提前伺機布局已融入AI且估值仍相對合理的技術應用題材，隨著AI基礎建設日漸成長，可望複製網路時代強勢股從「基礎建設走向技術應用」的發展路徑，如當時崛起的Amazon、Google、Facebook等，後來都成為主導發展趨勢的大型巨頭，股價漲幅都在數十倍以上；不過，元大投信也提醒，AI新經濟相關企業可能正處於成長初期，會有產業變化快速或業務高度集中等風險，適合具有一定風險承受能力與追求成長潛力的投資人。

