反應爐警報設定出錯 日柏崎刈羽核電廠延後重啟

日本東京電力公司原訂20日重啟全世界最大的「柏崎刈羽核電廠」6號機組。不過，上週末進行最後測試時，卻發現設定錯誤，因此延後重啟時間。

日本媒體報導，6號機組的反應爐上有205根控制棒，在正確設定下，如果拔出2根控制棒以上，警報就應該響起，但是由於設定出錯，有88根控制棒無法正常觸發警報。目前廠方已經修正設定，不過還需要一兩天的時間重新測試，新的重啟日期尚未確定。

核電廠工作人員矢野熊大表示，「定期做好準備很重要，這樣在發現事情時，才能正確運用。」

不過，許多民眾對於福島核災的慘痛經驗仍然歷歷在目，對於重啟電廠不免感到擔心。東京也有民眾走上街頭，表達不支持重啟。他們強調，無論核電廠有再多防護措施，核電還是有風險。

反核民眾秋池先生說道，「在福島核災期間，氣流將輻射帶到太平洋上，不是全部，但很大一部份，如果這樣的事件發生在冬季的柏崎刈羽，落塵很可能就會危及首都。」

2011年，311大地震重創日本，造成福島第一核電廠輻射外洩，也是車諾比核災以來最嚴重的核能意外。當局宣布另外54座核電廠也同步停機，柏崎刈羽就是其中之一。

而當時福島第一核電廠的營運廠商，就是東京電力。因此，這次廠方絲毫不敢大意，不但新增新的防護設備，還事先針對緊急狀況作出演練。

柏崎刈羽核電廠廠長稻垣武之提到，「雖然已經針對核能設備，採取了安全措施，但是最終還是要由人來操作，所以我們必須不斷提升，應對事故和異常狀況的能力。」

首相高市早苗曾經明確支持重啟核電，並將核能視為供電安全的關鍵，也將是未來的發展重點。不過，核電製造的汙染雖然相對少，但是一旦發生風險，代價往往非常慘重，包含日本在內的許多國家，都面臨兩難的抉擇。

