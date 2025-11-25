反戰求生 秋鬥11/30上凱道

秋鬥二十五日舉行行前記者會，現場上演行為藝術表達和平反戰訴求。 （中央社)

記者王誌成∕台北報導

一年一度秋鬥遊行三十日登場，今年主題為「反Lie求真！反戰求生！」預計三十日於立法院群賢樓前集結，下午二時出發，抵達凱達格蘭大道後集體發出怒吼。主辦單位二十五日指出，今年主題堅持台灣人民反戰、反軍購立場，要求檢視台灣勞工權益等，創造幸福永續淨土台灣。

秋鬥遊行召集人黃德北表示，過去一年台灣發生劇烈變化，從大罷免行動開始，台灣出現綠色恐怖氛圍，後來許多人站出來捍衛台灣民主法治、發布捍衛台灣民主法治與和平安全及大罷免失敗後，台灣的社會氛圍才逐漸開始出現翻轉。

黃德北說，秋鬥今年另外一個訴求為反戰求生，不希望在政府領導下最後走向戰爭，反對向美國無條件採購沒有必要的裝備，而排擠台灣社會福利跟教育各種預算的支出，希望今年的秋鬥大家能夠站出來。

黃德北表示，年將去函邀請國民黨跟民眾黨主席參加秋鬥遊行；遊行結束後也將舉辦秋鬥論壇，盼透過深入論壇將複雜議題清楚說明，讓台灣社會更了解目前台灣所面臨到的種種困境。

台灣社會共好論壇籌備會代表許孟祥表示，從美國實施高關稅政策以來，台灣對美投資金額就要確定，金額可能在三千五百億到五千億美元間，可能造成對社會福利、教育及勞權等各式各樣福利的擠壓；廣大勞動者卻完全不知談判內容，政府至今仍沒有要跟民眾交代，極力呼籲各界包含勞工跟農民朋友一起走上街頭，要求立委負起對執政黨的監督之責。