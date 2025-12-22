反批中國違背時代潮流 日媒揭前大使遭竊聽過程「驚動外館」

日本前駐中國大使垂秀夫。翻攝自百度



日中關係因日本首相高市早苗的「台灣有事」言論陷入緊張之際，日本媒體今日（12/22）披露中國國安部門對日本駐外人員的監聽過程，就連日本大使也難逃被秘密監控的命運。

高市早苗上月7日在眾議院預算委員會答詢時表明，「台灣有事」可能構成日本可以行使集體自衛權的「存亡危機事態」後，引發北京當局強烈不滿，中國駐聯合國代表傅聰上週更在安理會會議上，指責高市的言論「違背時代潮流」，並要求撤回。

然而，日本前駐中國大使垂秀夫在去年接受《文藝春秋》月刊專訪時，揭露自己在2021年春節期間，於大使館附近的日本料理店舉行餐會時，北京市國家安全局人員提前到場，裝設監視器與竊聽器的過程。該月刊於2024年2月號刊登其連載訪談內容。

「他們在查看預訂包廂後表示『這裡不大容易安裝竊聽器』後，要求餐廳更換包廂，並當場架設監視器與竊聽裝置」，垂秀夫指出，中國監控人員潛伏於餐廳地下室竊聽日方人員對話，更要求日本料理店相關人員簽署「不得外洩」的保密文件。

「究竟是誰在違背時代潮流？」日本雜誌《週刊POST》今日引述該日本料理店老闆的說法證實，當時正值春節旺季，事後他才得知包廂裡的客人竟是日本大使，店裡員工更告訴他：「我們被迫簽署承諾書，如果向外界透露（中國的）竊聽行為將會面臨逮捕。」

這名日本料理店老闆隨後在與大使館人員的酒席上提及此事，讓對方大為震驚，隔日便邀請他到大使館說明事情經過。日本外務省相關人士透露，垂秀夫在得知此事後，將其列為機密並上報外務省，但垂秀夫在2023年12月結束任職返國後，隨即披露該「機密情報」，令大使館震驚不已。

垂秀夫出身外務省中文研修組（也被稱為中國學派，China school），歷任香港總領事、日本交流協會台北事務所總務部長等職，自2020年9月至2023年12月擔任日本駐中國大使，以精通中文著稱，在解放軍及中國各界建立其獨特的人脈網路，因而遭到中國當局持續監控。

