反批立法院「一院獨裁」 卓榮泰：跟韓國瑜談好後續工作「沒任何可如願」

行政院長卓榮泰15日正式宣布，將依照中華民國《憲法》第37條，決定不副署《財劃法》，並批評立法院長韓國瑜無視《憲法》、公然拒絕總統邀請，再次關閉討論大門與協商合作道路。卓榮泰於媒體聯訪時再批評，自己多次公開、私下拜會韓國瑜及各黨團，想提出任何解決之道，但就算跟韓談好後續工作，也沒有一件可如願，反批「立法院就是一院獨大、一院獨裁」。

卓榮泰15日下午3時30分於行政院召開記者會，宣布不副署《財劃法》，提及自己曾多次拜會立法院長韓國瑜與各黨團，且賴清德總統前後2次邀請院長進行國政會談，「但令人遺憾的是，韓國瑜無視《憲法》，今天公然拒絕總統邀請，再次關閉討論大門、協商合作往前走的這條道路。」因此行政院窮盡憲政救濟的各種可能，如今只剩不副署途徑。

被問到是否擔心「不副署」將激化朝野對立，以及在野批評政院此舉是獨裁，未來要如何跟民眾加強溝通？卓榮泰回應，國人與媒體應該都看得出來，過去這一年將近7個月時間中，除了在立院總質詢，當面對一些比較大聲的質詢，自己會比較用力回覆外，「我們很少主動公開跟立院做任何不必要的一些對立。」

卓榮泰提及，自己甚至多次公開、私下等不具任何形式的拜會韓國瑜及各黨團，想提出的就是任何解決之道，但確實到現在為止，「所有的努力都沒有一件達成，就算跟韓國瑜談好的後續工作，也沒有一件可以如願」。

卓榮泰指出，甚至在談好的時程之前，立法院就突然爆出令行政院想像不到的突襲動作，如同《財劃法》修法一樣，「對我來說已經深感無奈，所有國人也認為這樣狀況長期下去，行政權將一而再再而三被削弱，國家憲政體制將體無完膚，五院體制形同虛設，立法院就是一院獨大、一院獨裁」。

卓榮泰說，剛有人詢問「什麼叫獨裁」，獨裁是一個人或一個機關做了任何決定後，沒人可以制衡、沒方式可以救濟，這才叫獨裁；立法院做了一項決議或通過一項法案，行政院認為違憲，但也已經沒有大法官可做裁判，無從救濟，而政院提覆議，立院都不讓政院報告，連說明過程、討論過程都不需要，就可以逕付表決，這就是違背民主。

卓榮泰強調，「我們已經善盡各種可能，這才叫獨裁，就是立法的獨裁，無人可控制、無人可管，一院獨大，從擴權、搶錢到今天破壞憲政體制。」且政院今天即使提出不副署，立委有意見或反對，還是可依憲法增修條文提不信任案及倒閣，所以這就不叫行政院的獨裁。

此外，面對憲法法庭能否解決爭議？卓榮泰認為「還是可以」，只要憲法法庭能繼續執行職權，依照大法官判定違憲與否，很多事情都可解決，但若立院用立法專橫剝奪大法官的同意權，用立法專橫提高開會門檻，讓其陷於無法運作，「那立院自己要負責，對毀憲責任要自己負得起這個責任」。

